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Ekonomi Rusların Türkiye özlemi bitiyor Oteller Rus turistle dolacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusların Türkiye özlemi bitiyor: Oteller Rus turistle dolacak

Rus turistin Türkiye özlemi bitiyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu. Rusların dört gözle beklediği kararı değerlendiren Türkiye turizm sektör temsilcileri ise, uçuşların başlamasıyla birlikte normale bir adım daha yaklaşılacağını belirtiyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların askıya alındığı Rusya ile seferler 1 Ağustos’ta yeniden başlıyor. Uçuşların durmasıyla Türkiye’yi her fırsatta özlediğini dile getiren Rus ziyaretçilerin gelişi, doluluk oranları düşük seyreden otellere can suyu olacak. Geçtiğimiz yıl Rusya Federasyonu’dan 7 milyon 17 bin 657 turist ağırlayan Türkiye turizm temsilceleri, gelecek olan misafirlerin sektöre rahat bir nefes aldıracağı görüşünde birleşiyor.

SEFERLER 1 AĞUSTOS’TA YENİDEN BAŞLAYACAK

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, “Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak” şeklinde konuştu. Öte yandan Rus Tur Operatörleri Birliği de, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların tekrar başlamasına yönelik kararın ardından, tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik tatil paketi satışlarına başladıklarını duyurdu.

SEKTÖRE RAHAT BİR NEFES ALDIRIR

Müberra Eresin

Rusya’nın aldığı kararın turizm sektörü için olumlu bir gelişme olarak kabul edilebileceğini ifade eden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bunun kıyı bölgelere olduğu gibi şehir otellerine de olumlu yansıması olacağını kaydetti. “Bu ay sonunda da Almanya’nın da kararı olumlu çıkabilir” diyen Eresin, bu iki kararın sektöre nefes alma imkanı sağlayacağını söyledi. Yine de salgın ile ilgili tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan TÜROB Başkanı Eresin, “Güvenli turizm için gösterdiğimiz çabaların heba olmaması çok önemli. Turistlerin geldikleri bölgelerde hastalığın kontrol altına alınmış olması gerek” değerlendirmesinde bulundu.

Oteller fiyat artırmayacak
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Oteller fiyat artırmayacak

NORMALE DÖNÜŞ İÇİN BİR ADIM DAHA

Ali Onaran

Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, Türkiye’nin güney tatil köylerine gelen her 4 turistten birisinin Rus olduğuna dikkati çekti. Türkiye’ye gelen toplam 50 milyon turistin hemen hemen 10 milyonunu Alman ve Rusların oluşturduğunu anlatan Onaran, “Bu iki ülkenin kapılarının açık olması bizim için çok önemli. Rusya ile seferler yakında başlayacak, Almanya ile de kalkacağı konuşuluyor. Bunlarla beraber normale doğru bir adım daha atacağımız kesin” diye konuştu.

İÇ TURİZMDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

  • Öbür taraftan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin Haziran 2020 otel doluluğunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,4 azalarak yüzde 21,2’ye gerilediğini açıkladı. TÜROB açıklamasına göre, haziran ayına ilişkin otel dolulukları belli oldu. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak ara veren şehir otellerinin büyük bölümü açılamadı. Yine otellerin büyük bölümünün hala kapalı olduğu Akdeniz ve Ege, iç turizm ile biraz hareketlendi. Haziran ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 37,2 düşüşle 54,4 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 80,1 düşüşle 11,5 avroya geriledi.

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