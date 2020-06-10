Yurt dışı uçuşları yeniden başlıyor: 40 ülkeye yapılacak

Maliyet açısından da çok daha avantajlı fiyatlarla üretilen yerli solunum cihazı için alınan 60 bin adetlik sipariş ile Türkiye'nin kasasına 1 milyar doların üzerinde bir gelir gireceği hesaplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında bugüne kadar yerli ve milli olarak üretimi devam eden solunum cihazı için alınan sipariş adetini 60 bin olarak açıkladı.

Ulusal ve uluslararası standart olan TS EN ISO 80601-2-12'ye göre üretilip gerekli tüm sertifikaları da başarıyla alan cihaz ilk defa Başakşehir Şehir Hastanesi'nde kullanıma sunulurken, iç piyasada ihtiyacın giderilmesinin ardından ihracına da başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçip hekimlerden de tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazı, ithal edilen muadili ürünlere göre özellikle Kovid-19 tedavisinde ihtiyaç duyulan çok yüksek oksijen debisini verebilmesi gibi çok sayıda üstün özelliğe de sahip.

Mart ayında gündeme gelen ve tüm paydaşların seferber olarak 14 gün gibi inanılması güç bir sürede seri üretim bandından indirdiği yerli solunum cihazı 'Biyovent' dünyanın peşinden koştuğu ürüne dönüştü.

Dünya peşinden koşuyor: Bir milyar dolarlık rekor sipariş geldi!

Koronavirüs sürecinde çok kısa bir süre içinde geliştirilen ve tüm kesimlerden tam not alan yerli solunum cihazına çok sayıda ülkeden sipariş yağıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maliyet avantajının yanı sıra çok sayıda özelliği ile muadillerini de geride bırakan cihaz için şimdiye kadar gelen sipariş adedinin 60 bini bulduğunu açıklarken, tanesi 17 bin 500 dolardan satılan yerli solunum cihazının ihracından bir milyar doların üzerinde bir gelir elde edileceği hesaplanıyor.