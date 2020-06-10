Yurt dışı uçuşları yeniden başlıyor: 40 ülkeye yapılacak
Yurt dışı uçuşları yeniden başlıyor: 40 ülkeye yapılacak
Koronavirüs nedeniyle durdurulan yurt dışı uçuşlarının bugün itibariyle yeniden başlaması bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 10 Haziran'da yeniden başlayacak uçuşların kademeli olarak ay içerisinde 40 ülkeye yapılabileceği kaydedilmişti.
1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile yurt içi uçuşlar yeniden başlarken özellikle turizm sektörünün dört gözle beklediği yurt dışı uçuşlarının da bugün itibariyle başlaması bekleniyor.
Salgın nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar kademeli olarak bugünden itibaren 40 ülkeye yeniden başlayacak.
Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile ön mutabakat yapılırken 92 ülke ile ise iş birliği devam ediyor.
Ulaştırma Bakanlığı kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşmelerini sürdürüyor.
10 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan.
15 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler;
Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan.
20 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler;
Hollanda, Kazakistan.
22 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler;
Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya.
25 Haziran tarihi itibariyle de Belçika'ye uçuş yapılacak.