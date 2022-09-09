Ekonomi Sabri Ülker Ödülü obeziteyle mücadeleye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabri Ülker Ödülü obeziteyle mücadeleye

Sabri Ülker 2022 Bilim Ödülü, ABD Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Nilay Yapıcı’nın oldu. Obezite ve metabolik hastalıkların tedavisine ışık tutacak nitelikte araştırmalar yürüten Yapıcı, insan beyninde tat ve yeme mekanizmaları üzerine yürüttüğü çalışmalar ile ödüle layık görüldü.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Sabri Ülker Ödülü obeziteyle mücadeleye
SelenTokcan-Gökhan Hotamışlıgil-Nilay Yapıcı-Ali Ülker

Bilim dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Sabri Ülker Bilim Ödülü, açıklandı. Bu yıl 7’incisi verilen ödüle layık görülen isim, Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Nilay Yapıcı oldu. Yapıcı, “Sinir Sisteminin Yemek Yeme Güdüsünü ve Metabolizmayı Nasıl Kontrol Ettiği” üzerine yaptığı çalışması ile ödülü almaya hak kazandı. Çalışmalarında açlığın biyolojisine odaklanan Doç. Dr. Nilay Yapıcı, beyindeki gıda alımını kontrol eden sinir ağlarının nasıl çalıştığını üzerinde araştırma yapıyor.

YEME BOZUKLUKLARINA KATKI SAĞLAYACAK

Doç. Dr. Nilay Yapıcı, laboratuvarındaki deneylerinde, beyinde gıda alım kararlarını yöneten sinir hücrelerini bulmaya ve yeme isteği sırasında bu hücrelerin aktivitelerinin nasıl değiştiğini anlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda özellikle bazı gıdaların aşırı tüketilmesine yol açan mekanizmanın çözümlenmesi hedefleniyor. Yapıcı, uzun dönemde beynin gıda alımını nasıl kontrol ettiğine ilişkin yeni ve ilginç verileri sağlamaya odaklandıklarını belirterek, “Bilimsel çalışmalarımızın yeme bozukluklarının ve özellikle obezitenin tedavisine katkı sağlamasını umuyorum” diye konuştu.

BİLİM HER ZAMAN PUSULAMIZ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, toplumda her yaş grubundan bireye erişmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılmasını sağlamak üzere farkındalık çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Toplum sağlığının geleceği için bilimsel çalışmaların teşvik edilmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Ülker, şunları kaydetti: “Bilim, sınırların ötesine taşan, evrensel bir olgu. Bilimin dünyadaki mabetlerinden Harvard Üniversitesi’nde 2014 yılında çalışmalarına başlayan Harvard Sabri Ülker Merkezi ile evrensel bilimi desteklemeye başladık. Bu Merkezimiz ile başlayan bilimsel yolculuğumuz her geçen yıl büyüyerek, katlanarak devam etti ve edecek. Önceliğimiz sağlık, pusulamız her zaman bilim olacak.”

Bilim dünyasında ses getirecek

Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı ve Sabri Ülker Bilim Ödülü Jüri Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Bilim Ödülü’nü kazanan genç bilim insanlarının, inanılmaz başarılara imza attığını söyledi. Hotamışlıgil, “Bu yılın Bilim Ödülü kazananı Nilay Yapıcı’nın insan beyninde tat ve yeme mekanizmaları üzerine yürüttüğü çalışmaları büyük bir takdir ve heyecanla takip ediyorum. Harvard Sabri Ülker Merkezi olarak bizim de odağımızda metabolik hastalıklar ve obezite yer alıyor. Bu eksende hayata geçirilebilecek iş birlikleri sayesinde genç bilim insanlarımızın, bilim dünyasında ses getirecek nice yeni başarılar kazanacağına eminim” dedi.

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