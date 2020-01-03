Ekonomi Sabri Ülker Vakfının bilime desteği sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabri Ülker Vakfı’nın bilime desteği sürüyor

Sabri Ülker Vakfı’nın genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olma misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği “Sabri Ülker Bilim Ödülü 2020” yarışması, başvuruları açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabri Ülker Bilim Ödülü Töreni
Sabri Ülker Bilim Ödülü Töreni

Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün kazananı ise 3-5 Haziran 2020’de İstanbul’da düzenlenecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda açıklanacak.

KÖK HÜCREYE BÜYÜK ÖDÜL

  • Kazanan bilimsel projenin 100 bin TL ile ödüllendirdiği Sabri Ülker Bilim Ödülü, “Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı” temasıyla düzenleniyor. Uluslararası başvuruya açık olan ve katılım üst yaş sınırının 45 olarak belirlendiği yarışmaya tamamlanmış orijinal projelerle sadece İngilizce başvurulabiliyor. Yarışmaya başvurular, 15 Mart 2020 tarihine kadar https://scienceaward.sabriulke... adresinden yapılabiliyor. Geçen yıl Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne genetik veya kronik metabolik hastalıkları olan bireylerden UPK hücreleri üretilmesinin ve yeni tedavi yöntemlerinin daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi hedefiyle kök hücre özelinde yürüttüğü çalışmalarla, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Önder layık görülmüştü.

Sabri Ülker Vakfı bilim dünyasında ses getirdi
EKONOMİ
Sabri Ülker Vakfı bilim dünyasında ses getirdi
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