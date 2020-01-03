Sabri Ülker Vakfı’nın bilime desteği sürüyor

Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün kazananı ise 3-5 Haziran 2020’de İstanbul’da düzenlenecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda açıklanacak.
KÖK HÜCREYE BÜYÜK ÖDÜL
- Kazanan bilimsel projenin 100 bin TL ile ödüllendirdiği Sabri Ülker Bilim Ödülü, “Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı” temasıyla düzenleniyor. Uluslararası başvuruya açık olan ve katılım üst yaş sınırının 45 olarak belirlendiği yarışmaya tamamlanmış orijinal projelerle sadece İngilizce başvurulabiliyor. Yarışmaya başvurular, 15 Mart 2020 tarihine kadar https://scienceaward.sabriulke... adresinden yapılabiliyor. Geçen yıl Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne genetik veya kronik metabolik hastalıkları olan bireylerden UPK hücreleri üretilmesinin ve yeni tedavi yöntemlerinin daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi hedefiyle kök hücre özelinde yürüttüğü çalışmalarla, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Önder layık görülmüştü.