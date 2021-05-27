Ekonomi Sabri Ülker ödülü sahibini buldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabri Ülker ödülü sahibini buldu

Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün bu yılki kazananı Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar oldu. Karalar; gelişimsel ve metabolik bozuklukların temellerini belirlemek teşhis ve tedavi sürecine yön verebilecek çalışmasıyla ödüle layık görüldü. Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş'un açıkladığı ve ödülü kendisine takdim edilen Karalar, “Çalışmalarımın geleceğin bilim insanlarına ışık tutacak araştırmalara ilham kaynağı olmasını diliyorum” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Sabri Ülker ödülü sahibini buldu
Gökhan Hotamışlıgil - Begüm Mutuş - Elif Nur Fırat Karalar - Ali Ülker

Toplum sağlığının geleceğine katkı sağlama, toplumun her kesimine beslenme, gıda, sağlıklı yaşam konularında güvenilir kaynaklardan elde edilmiş doğru ve güncel bilgiyi ulaştırmak hedefiyle sürdürülebilir projeleriyle adından söz ettiren Sabri Ülker Vakfı tarafından verilen, bilim dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Bilim Ödülü’nün 7’ncisi sahibini buldu. Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda gerçekleştirilen törende, verilen ödül, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar’a verildi.

TANI VE TADAVİLERİNE YÖN VEREN ÇALIŞMA

  • Çalışması ödüle layık görülen Karalar; hücre bölünmesi ve iletişiminde kritik rol oynayan sentrozom ve silyum olarak bilinen hücre yapılarının nasıl oluştuğuna ve görev yaptığına cevap arıyor. Karalar ve ekibi, ulaşacakları tüm cevapların bu yapılarda oluşan bozuklukların tanı ve tedavileri için yeni metotlar geliştirilmesine imkan sağlayacağına inanıyorlar. Karalar ve ekibi aynı zamanda, ödüle layık görülen çalışmalarında böbrek bozuklukları, körlük, obezite ve diyabet gibi gelişimsel ve metabolik bozuklukların nedenlerini belirleyerek bu hastalıkların tanı ve tedavilerine yön vermeyi hedefliyorlar.

DESTEK SÜRECEK

Akademi, iş dünyası ve medyadan özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşen dijital sempozyumun açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker sözlerine, “Sabri Ülker Bilim Ödülü’yle Türk bilim dünyasını ve genç Türk bilim öğrencilerini uluslararası alanda desteklemeye devam ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ülkemizde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle bağımsız bilimsel araştırmaların gelişmesine imkan sağlamak ve ekosistemi desteklemek mümkün.Böylelikle ülkemiz adına bilimsel verimlilik daha da arttırılabilir” diye konuştu.

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