Şap hastalığı kısıtlaması kaldırıldı: Et fiyatlarının hızla düşmesi bekleniyor

Dünyada her yıl ivme kazanan ve en fazla yatırım alan sektörlerden olan dijital oyun sektöründe gençlerin önü açılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek; Türkiye'nin oyun sektörüyle adını duyuran bir ülke olduğunu küresel çapta başarılı şirketlerin oyun sektöründen çıktığını, bunun en önemli sebeplerinden birisinin de Türkiye'nin teknolojiye olan yatkınlığı ve genç nüfusu olduğunu vurguladı. Şimşek, Türkiye’de oyun oynayan büyük bir kitle var ve bu kitle bir takım kabiliyetlerle birleşince büyüme potansiyeli olan şirketlerimizin çıkmaması mümkün değil. Türkiye’de ise oyun sektörünün 1,2 milyar dolarlık bir ekonomik hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de oyun oynayan nüfus sayısı 42 milyon, yani nüfusun yarısı oyun oynuyor. Dolayısı ile bu büyük bir pazar ve gelişme potansiyeli de aynı ölçüde yüksek. Biz Bakanlık olarak projelerimizle birlikte bu alanı sürekli desteklemeye çalışıyoruz” dedi.