Togg, aha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor. Peki, Togg servisi nerede, hangi ilde? İşte Togg yetkili servis noktaları.

Togg'un teslimi hangi şehirlere yapılıyor?

Togg'un T10X modeli 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin belirtilmesi dikkat çekti. Akıllı cihazların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görülen paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekti.

Togg servis noktaları nerede?

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Togg Teknoloji Kampüsü'nden yapılan sevkiyatların sürdüğü ve planlar doğrultusunda yılın başından itibaren servislerin hizmete alınmaya devam ettiği bildirildi.

Togg'un resmi Twitter hesabından, Togg T10X'lerin teslimat sürecine ve servislerin hizmete alınmasına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Togg teknik servis yerleri

Servislerin hizmete alınmasına ilişkin yapılan ilk paylaşımda, "Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız." ifadelerine yer verildi. Teslimat sürecine yönelik görüntülerin yer aldığı ikinci paylaşımda ise "Togg Teknoloji Kampüsümüzden sevkiyatlarımız devam ediyor. Gemlik rengi akıllı cihazlarımız Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir'e, Oltu ise Kocaeli'ye doğru yola çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Togg Servis Noktaları

Adana: Yüreğir

Ankara: Çankaya

Ankara: Etimesgut

Antalya: Kepez

Antalya: Muratpaşa

Balıkesir: Bandırma

Bursa: Togg Gemlik Tesisi, Nilüfer

Çorum

Diyarbakır: Bağlar

Erzurum

Eskişehir: Odunpazarı

Gaziantep: Şehitkamil

İstanbul: Avcılar, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir: Bornova, Çiğli

Kayseri

Kocaeli: Gebze

Samsun

Şanlıurfa: Haliliye

Trabzon: Ortahisar

Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz.



Bugün itibarıyla;



7 bölge

23 şehir

33 sabit / 8 mobil noktada



Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız. pic.twitter.com/VWst9ea5B7 — Togg (@Togg2022) April 29, 2023







