Dronlu saldırı sonrası fiyatı rekor kırdı

Saudi Aramco’ya yönelik saldırının, Suudi Arabistan’ın petrol üretimini azaltacağı endişeleri, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla altın ve kripto para birimleri piyasalarına da yansırken, petrol fiyatları ise yüzde 10’a yakın yükseldi.

Söz konusu endişe sebebiyle erken işlemlerde paladyum fiyatı da yüzde 1.0 artarak 1,627.26 dolarla yeni rekor düzeyine yükseldi.

Bunun yanında gümüş yüzde 2.51 artışla 17.88 dolara, altın yüzde 1.09 artışla 1,504.14 dolara ve platin de yüzde 0.68 artışla 955.07 dolara yükseldi.

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