Ekonomi Dronlu saldırı sonrası fiyatı rekor kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Saudi Aramco saldırısı sonrası paladyum fiyatları da rekor düzeyde arttı

Dronlu saldırı sonrası fiyatı rekor kırdı

Otomobil endüstrisinde sıkça kullanılan paladyum fiyatı, Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan dronlu saldırı sonrası petrol fiyatlarında izlenen artış sonrası yüzde 1.0’ artarak rekor düzeyini gördü.

Haber Merkezi DHA
Paladyum madeni.
Paladyum madeni.

Saudi Aramco’ya yönelik saldırının, Suudi Arabistan’ın petrol üretimini azaltacağı endişeleri, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla altın ve kripto para birimleri piyasalarına da yansırken, petrol fiyatları ise yüzde 10’a yakın yükseldi.

Söz konusu endişe sebebiyle erken işlemlerde paladyum fiyatı da yüzde 1.0 artarak 1,627.26 dolarla yeni rekor düzeyine yükseldi.

Bunun yanında gümüş yüzde 2.51 artışla 17.88 dolara, altın yüzde 1.09 artışla 1,504.14 dolara ve platin de yüzde 0.68 artışla 955.07 dolara yükseldi.

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