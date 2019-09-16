Ekonomi Yüzde 25 zam taksicileri memnun etmedi Yeni zam isteyecekler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüzde 25 zam taksicileri memnun etmedi: Yeni zam isteyecekler

İstanbul'da yaklaşık 20 gün önce taksilere yüzde 25 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya çıkarken kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya yükseldi. Taksicileri memnun etmeyen zam için konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni zam talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Taksicileri yapılan yüzde 25'lik zammı yetersiz bulup yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Taksicileri yapılan yüzde 25'lik zammı yetersiz bulup yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da 20 gün önce taksilere yapılan yüzde 25 zam taksicileri memnun etmedi. Zam ile birlikte taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya çıkarken kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya yükseldi. Yeni zammın taksicilerin giderlerini karşılamadığını öne süren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 2020 yılı için zam talepleri olduğunu ve ocak ayında görüşmelere başlayacaklarını söyledi.

Yıllık yüzde 12,5 zam yapılmış oldu

Taksimetre ücret tarifelerinin en son 2017 yılında değişiklik olduğunu belirten Aksu, "24 ayda ticari araçların sürekli gideri olan akü, lastik, arabanın kendi finansmanı gibi şeylere yüzde yüz 10 oranında zam yapıldı. Esnafımız bu zam karşısında bir mağduriyet yaşadı. Ağustos ayının 27'sinde de bizim talebimiz, yüzde 30'du. Ekonomiye biz de katkıda bulunalım, enflasyon oranları ortada, tefe tüfe rakamları ortada. 24 aydır zam alamıyorduk. Yıla göre hesapladığımızda yıllık yüzde 12,5 zam yapılmış oldu" diye konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu

İmamoğlu her yılın temmuz ayı için zam sözü verdi

İstanbulluların uygulanan taksimetre tarifelerinden memnun olduğunu ileri süren Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her yılın temmuz ayı için söz aldıklarını şu şekilde anlattı:

“Giderlerimize çok zam yapılınca bizim de gelirimize zam yapılmalı. Çünkü biz de ezilmemeliyiz. İstanbul halkının hiçbir tepkisi yok. Biz bir toplu taşıma aracı gibi hareket ediyoruz. İstanbul halkında taksiyi kullananlarda hep ucuz taksimetre tarifesi olduğunu söylüyor. Giderlerimiz nedir bunların bir matematik hesabını yapıyoruz. Her yıl giderlerimize yapılan zam oranında, enflasyon oranında zam hakkımız, almak da zorundayız.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Beyin her yıl temmuz ayında taşıma ulaşım sektörüne zam yapılacak, tarifeler değişecek diye sözü var. Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz.

Yılın belirli bir ayı takvim olarak netleşirse her yılın o ayında da zam yapılır diye düşünüyorum. Bu konuda da söz verdiler. Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz"

Taksiciler ikiye bölündü

Ancak yeni tarife taksicileri ikiye bölmüş durumda. Kimi yeni yapılan zamdan memnun, kimisi de müşterilerin azaldığını söylüyor.

Taksi şoförü Gökhan Çilesiz, müşterilerin azaldığını daha fazla zam yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Çilesiz, “Halk açısından baktığımız zaman insanlar çok para harcayamıyorlar. Bir zam daha gelirse işlerimiz daha da düşecek diye düşünüyorum. İşlerimizde düşüşler var. İki hafta öncesinde bir yoğunluk vardı turistlerden kaynaklı. Zam yapıldıkça bizim verdiğimiz para artıyor. Ben bir şoförüm bu arabaya para veriyorum. Tekrar zam gelirse benim verdiğim para da artacak. Benim için bir değişiklik olmayacak yani. O yüzden gerek yok. Bence şu an ideal" ifadeleri kullandı.

  • Şoförler zammı normal buluyor
  • Taksi şoför Mustafa Çakır ise zamların normal olduğunu ifade ederek, “Enflasyona göre zamlar yapılıyor. Bize de yapıldı. Normal karşılamak lazım. Benzin, mazot hepsine zam geliyor. Artık maliyetler artıyor. Enflasyonla ilgili bir şey, bizimle değil" dedi.
  • Şoför Cemal Kartufan da zamdan memnun olduğunu ancak özellikle kısa mesafedeki artışın müşterilerini azalttığını ifade etti. Kartufan, “Zamdan memnunuz ama müşteri yok. Müşterilerimiz azaldı. Eskiden 7-8 liraya gidecek müşteriler 13 lira vermiyorlar. Minibüse binen çok. Her yıl zam olursa olur. Ama birden böyle yüzde 25 olursa sıkıntı oluyor. İnsanlar memnun değil. Benim ailemde insanlar taksiye binmiyor açıkçası" dedi.

Zaten pahalıydı daha da pahalandı

Vatandaşlar ise fiyatın artmasından şikayetçi. Fiyat artışının vatandaşları korsan taksiye yönelmesine sebep olabileceğini söyleyen Ekrem Harputlu, “Taksi fiyatları daha önce de pahalı geliyordu. Şimdi daha da pahalandı. İnsanlar başka alternatif arayabilirler. Korsan taksilere yönelebilirler. 2020 değil, 6 ayda bir muhtemelen zam olacak bundan sonra. Benim en büyük temennim İstanbul Belediyesi'nin yeni taksi plakalarını ücretsiz veya tekrar kurayla çıkarması. Taksiler çok yetersiz. Taksi plakası ile ilgili bir rant olmaması lazım. Bu hizmettir çünkü" şeklinde konuştu.

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Akın Koçak ise “Ben genelde işim gereği çok fazla kullanıyorum. Onlara da bir yandan hak veriyorum ama tüketici için kötü. Yakın mesafelerdeki artık çok fazla oldu. 1 kilometre olmayan yere en az 10 TL veriyoruz. Taksi ihtiyacı çok fazla oluyor. Toplu taşıma da var ama acil işler olabiliyor. Bu kısa mesafe ücretlerine bir güncelleme olabilir" dedi.

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