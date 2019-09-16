Ekonomi Suudi Arabistanın 11 Eylülü Kriz Türkiyeyi de etkileyecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'ü: Kriz Türkiye'yi de etkileyecek

Suudi Arabistan'ın can damarı olarak bilinen petrol rafinerilerine yönelik saldırılar küresel petrol fiyatlarında deprem etkisi yarattı. Piyasaların açılmasıyla birlikte, petrol fiyatları 1990 yılındaki Kuveyt işgalinden sonraki en hızlı yükselişini yaşadı. Petrol fiyatlarında yükselişin, Türk ekonomisinde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu. Uzmanlara göre, krizin etkisi sadece akaryakıtta değil, petrol endeksli fiyat formülü üzerinden alınan doğal gaz fiyatlarında da dalgalanmaya sebep olacak.

Hasan Hız Yeni Şafak
Aramco rafinerilerine saldırı sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti.
Aramco rafinerilerine saldırı sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırılar, Ortadoğu'da 11 Eylül etkisi yarattı. Saldırı sonrası küresel petrol üretiminin yüzde 5'i durdu. Dünyada ham petrolün varil fiyatı yüzde 10'luk artışla güne 66 dolardan başladı. ABD Başkanı Trump, saldırının failini bildiklerini ve cevap vereceklerini açıkladı.

Deprem etkisine sebep olan petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye üzerinde nasıl bir etkiye sebep olacağı ise merak edilen konuların başında geliyor.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu
  • Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'na göre, Türkiye krizin etkisini sadece akaryakıtta değil, doğalgaz fiyatları üzerinde de hissedecek.

OPEC'in petrol kesintilerinin 1.2 milyon varil olduğunu hatırlatan Kumbaroğlu, "Suudi Arabistan'ın önünde duran kesinti 5.7 milyon varil. Neredeyse 5 katı. Çok büyük miktar. Suudi Arabistan zaten son 10 yılın en düşük seviyesinde. Küresel açığı Amerika kapatmaya çalışacak ama sonuçta risk primi arttı. Fiyatlar yüksek bantta seyredecek. Suudi Arabistan ne kadar sürede eski üretim seviyesine döner, bunun da etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye etkisi ne olacak?

Prof. Dr. Kumbaroğlu, petrol rafinerilerinde saldırının benzin ve dizel fiyatlarıyla sınırlı kalmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Petrol fiyatları hemen tepki verdi. İlk başta yüzde 20 ve şu anda yüzde 10 artış seviyelerinde duruyor. Varil petrol fiyatı 55-60 bandında seyrediyordu, 65-70 bandına yerleşmiş gözüküyor. Jeopolitik risklerle birlikte İran'a yönelik bir suçlama var. Bu ıspatlanırsa, Ortadoğu'da gerilimin arttığı bir dönem olur.

Suudi Arabistan'daki petrol saldırılarının en büyük etkisini benzin ve dizel pompa fiyatlarında görececeğiz ancak bununla sınırlı kalmayacak. Biz doğalgazı petrol endeksli fiyat formülü üzerinden alıyoruz. Burada da etkilerini göreceğiz"

Enerji sektörünü alt üst edecek bir kriz. Özellikle doğalgazla elektrik üreten santraller iflas noktasında. Bu kanayan yaraya tuz ekmek gibi bir şey.

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3 haneli rakamları görebiliriz

ABD, saldırının arkasında İran'ın olduğunu belirtti. Şimdi bütün dünyaya bunun kanıtları sunulursa, jeopolitik risklerin artmasına neden olacak. Bu saldırılar varil petrol fiyatlarını 5-10 dolar yüksetti ancak o zaman 3 haneli rakamları görme riskleriyle karşı karşıya gelebiliriz."

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