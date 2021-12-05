Ekonomi Savunma sanayii için özel başkanlık
SAVUNMA SANAYİ

Savunma sanayii için özel başkanlık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk savunma sanayi çalışmalarının koordinasyonu için Dışişleri Bakanlığı’nda ‘Savunma Sanayi Daire Başkanlığı’ kurulacağını açıkladı. Çavuşoğlu NATO üyesi ülkelerin de Türk savunma sanayii ürünlerine ilgi gösterdiğini söyledi.

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Burak Doğan Yeni Şafak
​Savunma sanayii için özel başkanlık
Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye’nin Savunma ve Havacılık Sanayi’nde son yıllarda yaptığı ve uluslararası arenada başarısı kanıtlanan büyük projelerin ardından Türk savunma sanayi çalışmalarının koordinasyonu için Dışişleri Bakanlığı’nda ‘Savunma Sanayi Daire Başkanlığı’ kurulacağı açıklandı. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından Antalya’da düzenlenen “Savunma ve Havacılık Sanayiinden Küresel Stratejiler Konferansı’21” konferansı’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok yönlü, çok boyutlu ve çok paydaşlı bir diplomasi anlayışları olduğunu belirtti.

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KOORDİNASYON İÇİN KURULACAK

  • İkili savunma sanayi iş birliği anlaşmalarının sıkı takibini yaptıklarının atını çizen bakan Çavuşoğlu, sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik girişimleri bakanlık olarak sürdürdüklerini ifade etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Türk savunma sanayinin çalışmalarının koordine edileceği Savunma Sanayi Daire Başkanlığı’nın kurulacağını belirtti.

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NATO ÜLKESİNİN ALMASI ÖNEMLİ

Bölgede kalıcı barış için fırsat pencerelerinin açılmasında Türk savunma sanayi ürünlerinin oynadığı rolün önemine değinen Çavuşoğlu, “Polonya’nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkenin envanterine bu ürünleri katması önemli. Şu anda çok sayıda AB ve NATO üyesi ülkeler bu tür ürünlerimize ilgi duyuyor.” dedi.

İHA VE SİHALARA İLGİ ARTIYOR

  • Çavuşoğlu, sahada başarılarını kanıtlayan ve dünyaca tanınan BAYRAKTAR ve TUSAŞ’ın İHA ve SİHA’larını satın alan ve ilgi gösteren ülkelerin sayısının giderek arttığını ifade etti.

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Dengeyi sağlıyoruz

İHA’ların ve SİHA’ların savaş literatüründe yeni bir paradigma değişikliği oluşturduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye olarak buna önemli katkı sağlıyoruz. Bunda öncü rol oynuyoruz. Çok sayıda ülkeyle temaslarımız devam ediyor. Bugün bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat pencereleri açılıyorsa, sahada dengeler sağlanıyorsa bunda Türk savunma sanayi ürünlerinin oynadığı rol ortadadır.”

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