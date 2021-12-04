Bloomberg: Ukrayna daha fazla Türk İHA’sı satın alıyor

Bloomberg "Ukrayna, Türk İHA'ları Alarak Rusya'yı Kızdırdı ve Daha Fazlasına Sahip Olmak İstiyor" başlığıyla yayımladığı bir haberde dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Habere göre, Türkiye, Ukrayna’ya daha önce açıklanan sayılardan çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA tedarik etti. İddiaya göre, Ukrayna'nın Türkiye'den yeni alımları da yolda. En az iki düzine (24 adet) İHA için siparişlerin devreye alındığını öne sürüldü.

UKRAYNALI GENERALDEN AÇIKLAMA

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny, verdiği bir röportajda bu iddiayı doğrulayan bir ifadeyle "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde şu anda 12 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor. Önümüzdeki dönemde 24 adet daha Bayraktar TB2 tedarik edebiliriz" demişti.

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PUTİN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün telefonda bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Ukrayna krizi de ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmesinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarını konuşlandırmasını "provokatif" olarak tanımladı ve duyduğu rahatsızlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.