Sitelere elektrikli düzenlemesi yolda

Elektrikli araç şarj ünitelerinin tüm ülkeye yayılması hedefiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Elektrikli araç sayısının giderek arttığı bir ortamda özellikle altyapısı yeterli olmayan yoğun nüfuslu sitelere yoğunlaşılacak. Müstakil evler ve yeni binalarda kolayca kurulum yapılırken eski mahalle ve sitelerde altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyuluyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki birçok eski sitede hala 30 yıl öncesinin teknolojisi kullanılıyor.

CARİ AÇIĞA POZİTİF KATKI

Bu bölgelerin adaptasyonun sağlanması için site yönetimi ve kamunun birlikte üstlenebileceği projeler üzerinde duruluyor. Sitelerin kendi imkanlarıyla şarj istasyonu ve trafo kurmaları durumunda teşvik veya uygun ödemeli finansal destekler de gündemde. Yoğun nüfuslu şehirlere yönelik şarj üniteleri yatırımları, sayısı giderek artan elektrikli araçlara talebi artırırken fosil yakıtlar yerine temiz enerjinin daha fazla tercih edilmesini sağlayacak. Cari açığın en önemli sebeplerinden olan enerjide dışa bağımlılık da azalmış olacak.

ELEKTRİKLİNİN PAYI YÜZDE 12

2023 sonu itibarıyla elektrikli araçların, satılan yeni araçlardaki oranı yüzde 12 oldu. Yani yılda 90 milyon araç satıldığı varsayalırsa bunun 10 milyon civarındaki bölümünü elektrikli araçlar oluşturuyor. 2030’da bu oranın yüzde 40-45 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Boston Consulting Group’un tahminlerine göre 2030’a kadar dünya genelindeki elektrikli araç stokunun 225 milyon adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Buna paralel şekilde şarj soketi sayısının da 124 milyon adet seviyesine ulaşacağı öngörülüyor, bu da yaklaşık 42 milyar dolar seviyesinde bir pazar anlamına geliyor. Vestel CEO’su Ergün Güler şirketin yeni yatırımları konusundaki açıklamasında elektrikli araç sayısındaki büyük artış neticesinde elektrikli araç komponentleri pazarının da 2030 itibariyle yaklaşık 440 milyar dolar seviyesine gelmesini beklediklerini söyledi.

BİREYSEL SOLAR YATIRIMLARI ARTMALI

Bireysel bolar ünite yatırımlarının da Almanya gibi ülkelerde arttığını dile getiren Ergün Güler, “Enerji depolama sistemlerinde hem konut hem de sadece toplu kullanım için üretilen modeller giderek önem kazanıyor. Bu alanda da ilk 75kwh ve 300kwh’lık ürünlerini pazara sunan Vestel, 2024’te 5mwh’lik güneş enerji santralleri için kullanılacak depolama ünitelerini pazara sürecek. Enerji Depolama Sistemleri global pazarının bugün yaklaşık 70-80GWh seviyesinde bir pazar oluşturduğu tahmin ediliyor. 2030’da ise bu pazarın 400GWh seviyelerini geçeceği öngörülmekte. ESS pazar büyüklüğünün, 2030 yılı itibariyle yaklaşık 98 milyar dolara erişmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.







