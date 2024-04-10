|
Ekonomi

ASELSAN'dan Latin Amerika açılımı

ASELSAN'ın Latin Amerika'da uzun dönemli büyüme stratejisi ve ihracat potansiyeline katkı amacıyla kurduğu yeni ofisi Şili'nin başkenti Santiago'da faaliyetlerine başladı.

Canberk Doğan
04:00 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:05 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Savunma sanayii ürünleri ile adından her geçen gün daha fazla söz ettiren Türkiye, ASELSAN ile Şili’ye atılım yapıyor. Stratejik bir hamle yaparak Şili'nin başkenti Santiago'da yeni bir ofis açtı. Latin Amerika’da uzun dönemli büyüme stratejisi ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacak olan Santiago ofisi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın da katılımı ile açıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Şili’de açılan ofisin Latin Amerika’daki faaliyetler açısından merkez görevi üstleneceğini belirterek, “Stratejik bir noktada açtığımız ofisimizle Latin Amerika pazarındaki büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

ŞİLİ ÖNEMLİ BİR EŞİK

Şili’de çok önemli projelere imza atıldığını belirten ASELSAN Genel Müdürü Akyol, şunları söyledi: “Latin Amerika kıtasında ilk yerel ofisimizi Santiago’da açmış olmamız, ASELSAN’ın bölgedeki varlığını güçlendirmemiz yolunda stratejik bir hamleyi temsil ediyor. Santiago, Latin Amerika’daki faaliyetlerimiz açısından bir merkez görevi üstleniyor. Ofisimiz ASELSAN’ın Latin Amerika’daki varlığını genişletmesi ve bölgede savunma sektöründeki fırsatların değerlendirilmesi anlamında önemli bir eşik atladığımız anlamına geliyor. Ofisimiz ile Latin Amerika'da savunma yatırımlarından daha fazla pay alacağız.”

Milli silahlar Şili Fuarı'nda

ASELSAN'ın, Santiago’daki Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı FIDAE 2024’te milli sistemleri vitrine çıktı. ASELSAN, fuarda askeri haberleşme çözümlerinden, aviyonik sistemlere; radar ve elektronik harp ürünlerinden, sınır güvenliği çözümlerine kadar uzanan yelpazede geliştirilen teknolojilerini sergiledi.



#ASELSAN
#Ekonomi
#Savunma Sanayi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayram namazı kılınışı ve tarifi