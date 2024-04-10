ASELSAN'dan Latin Amerika açılımı

Savunma sanayii ürünleri ile adından her geçen gün daha fazla söz ettiren Türkiye, ASELSAN ile Şili’ye atılım yapıyor. Stratejik bir hamle yaparak Şili'nin başkenti Santiago'da yeni bir ofis açtı. Latin Amerika’da uzun dönemli büyüme stratejisi ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacak olan Santiago ofisi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın da katılımı ile açıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Şili’de açılan ofisin Latin Amerika’daki faaliyetler açısından merkez görevi üstleneceğini belirterek, “Stratejik bir noktada açtığımız ofisimizle Latin Amerika pazarındaki büyümeyi hedefliyoruz” dedi.