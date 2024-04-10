ASELSAN'dan Latin Amerika açılımı

Savunma sanayii ürünleri ile adından her geçen gün daha fazla söz ettiren Türkiye, ASELSAN ile Şili’ye atılım yapıyor. Stratejik bir hamle yaparak Şili'nin başkenti Santiago'da yeni bir ofis açtı. Latin Amerika’da uzun dönemli büyüme stratejisi ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacak olan Santiago ofisi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın da katılımı ile açıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Şili’de açılan ofisin Latin Amerika’daki faaliyetler açısından merkez görevi üstleneceğini belirterek, “Stratejik bir noktada açtığımız ofisimizle Latin Amerika pazarındaki büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
ŞİLİ ÖNEMLİ BİR EŞİK
Şili’de çok önemli projelere imza atıldığını belirten ASELSAN Genel Müdürü Akyol, şunları söyledi: “Latin Amerika kıtasında ilk yerel ofisimizi Santiago’da açmış olmamız, ASELSAN’ın bölgedeki varlığını güçlendirmemiz yolunda stratejik bir hamleyi temsil ediyor. Santiago, Latin Amerika’daki faaliyetlerimiz açısından bir merkez görevi üstleniyor. Ofisimiz ASELSAN’ın Latin Amerika’daki varlığını genişletmesi ve bölgede savunma sektöründeki fırsatların değerlendirilmesi anlamında önemli bir eşik atladığımız anlamına geliyor. Ofisimiz ile Latin Amerika'da savunma yatırımlarından daha fazla pay alacağız.”
Milli silahlar Şili Fuarı'nda
ASELSAN'ın, Santiago’daki Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı FIDAE 2024’te milli sistemleri vitrine çıktı. ASELSAN, fuarda askeri haberleşme çözümlerinden, aviyonik sistemlere; radar ve elektronik harp ürünlerinden, sınır güvenliği çözümlerine kadar uzanan yelpazede geliştirilen teknolojilerini sergiledi.