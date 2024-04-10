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Ekonomi

Toplulaştırmayla 41 milyar TL tasarruf

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de 7,27 milyon hektar arazinin toplulaştırıldığını bu sayede 41 milyar TL tasarruf edildiğini açıkladı. Yumaklı, 2,2 milyon hektar alanda çalışmaların devam ettiğini belirterek, 14,3 milyon hektar arazinin toplulaştırmaya uygun olduğunu bildirdi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:13 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tarım arazilerinden alınabilecek en yüksek verimi almayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı arazi toplulaştırma çalışmalarında 2023 sonu itibarıyla 7,27 milyon hektar araziyi toplulaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal alanda en önemli sorunların başında arazilerin çok parçalı, şekillerinin bozuk olması ve dağınıklık olduğuna dikkati çekti. Ayrıca parsellerin büyük çoğunluğunun sulama ve ulaşım ağından yoksun olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla arazi toplulaştırma çalışmaları yürüttüklerini hatırlattı.

KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ

Toplulaştırmanın sadece parçalanmış mülklerin birleştirilmesi olmadığını söyleyen Yumaklı, “Arazi toplulaştırmaları aynı zamanda kırsal kalkınma için bir enstrüman. Arazi toplulaştırma projelerinin sonuçlanması ile birlikte tarımsal, çevresel ve sosyal açıdan birçok kazanım sağlanıyor. Tarımsal üretimde ciddi artışlar, girdi maliyetlerinde ise ciddi azalmalar elde edilebiliyor. 7,27 milyon hektar arazinin toplulaştırılmasıyla yaklaşık yıllık 41 milyar TL’lik bir tasarruf elde edildi” dedi. Yumaklı, arazi toplulaştırmasıyla sulama ve tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

KAMULAŞTIRMA MALİYETLERİ YÜZDE 90 AZALIYOR

Yumaklı, “Sulama projeleri toplulaştırmaya bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmakta. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri %90 azalıyor” dedi.

2024 HEDEFİ 7,9 MİLYON HEKTAR

Son 5 yılda 4,1 milyon hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Bakan Yumaklı, “Ülkemizde tarım topraklarının 14,3 milyon hektarının arazi toplulaştırması yapmaya uygun. 2023 yılı sonuna kadar 7,27 milyon hektar alanda tapu tescil işlemlerini tamamladık. 2024’te ise hedefimiz bunu 7,9 milyon hektara yükseltmek. Ayrıca 2,2 milyon hektar alanda ise çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#Konut
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