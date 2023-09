Suudi Arabistan’ın peşinden BAE de geldi

ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, son zamanlarda bazı kötü niyetli kişilerin ırkçılık yapmasının turizmi olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti: “İnsanlar bize soruyorlar. Biz de kesinlikle öyle bir şey yok. Olan olaylar tamamen bireysel. Her toplumda olduğu gibi bir durum var. Diyelim ki bir Kuveytli ile Türk arasında bir sorun çıktı. Bunun ırkçılıkla alakası olmadığını bireysel bir durum olduğunu söylüyoruz. Ben hep söylüyorum. 42 yıldır Türkiye’deyim. Irkçılık gibi bir duruma maruz kalmadım. 42 yıldır buradayım. Komşularımız bizleri seviyor. Her olumsuz konuşanın karşında duruyoruz. Cahilin biri yapmıştır. Her ülkede her toplumda böyle insanlar var. Amerika’ da İngiltere’de yok mu?...