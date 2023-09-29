Suudi Arabistan’ın peşinden BAE de geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temasları sonucunda Körfez ülkeleri ile ticaret yeniden hızlandı. İkili ilişkilerin gelişmesiyle bölgeye ihracat arttı. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Arap ve Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, Arap ülkeleri ile Türkiye arasında köprü görevi üstlendiklerini belirterek, Türkiye’ye yatırımların sürdüğünü ifade etti.

HARIL HARIL ÇALIŞIYORUZ

Kerim, Körfez’deki gelişmelerden iş dünyası olarak çok memnun olduklarını belirtti. “Üyelerimiz harıl harıl S.Arabistan’a iş yapıyor” diyen Kerim, “Sürekli fuarlara gidiyorlar. Gayrimenkul üzerine Riyad’da çok güzel fuar oldu ve oradan yoğun ilgi var. İlişkilerin yeniden düzelmesinden memnunuz. Böyle devam etmesini istiyoruz. S.Arabistan’la ilişkilerin gelişmesini gören Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) da bizimle iş yapmaya başladı. Dubai şu anda Türkiye’ye çok büyük önem veriyor. Katar ile zaten ilişkilerimiz çok kuvvetli. Diğer ülkelerde de sorun görmüyorum. Mısır ile de ilişkiler güzel gidiyor” dedi. Cemalettin Kerim, şu an üye sayısının 150 olduğundan bahsederek, inşaattan turizme, gıdadan gayrimenkule kadar çok farklı sektörde üyeleri olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DEN MEZUN OLAN YABANCILAR EN İYİ ELÇİLER

Büyük bir aile buluşması etkinliği düzenlediklerini anlatan Kerim, hem üyelerini ve ailelerini hem de yurt dışında yaşayan Türkiye’den mezun olan iş insanlarını biraraya getirdiklerini söyledi. 430 kişilik bir organizasyonun ikili ilişkileri kuvvetlendirdiğini ifade eden Kerim, şöyle devam etti: “19 ülkeden Amerika’dan Norveç’e S.Arabistan’dan Ürdün’e kadar her yerden geldiler. Paneller düzenledik. Şirketler 3 dakika konuşup kendi firmasını ve neler yaptığını anlattı. Orada bulunanlarla iş birliği imkanı sağlandı. 12 firma sunumunu yaptı ve ikili görüşmelerle iyi bir iş birliğine fırsat sundu. İlk adımları attık. Yatırımcıları tanıştırdık. Güzel buluşma oldu. Türkiye’den mezun olarak tüm dünyaya yayılanlar ülke tanıtımına katkı sağlayacak. En güzel elçiler onlar.”

Cemalettin Kerim

40 yıldır Türkiye’deyim ırkçılık görmedim

ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, son zamanlarda bazı kötü niyetli kişilerin ırkçılık yapmasının turizmi olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti: “İnsanlar bize soruyorlar. Biz de kesinlikle öyle bir şey yok. Olan olaylar tamamen bireysel. Her toplumda olduğu gibi bir durum var. Diyelim ki bir Kuveytli ile Türk arasında bir sorun çıktı. Bunun ırkçılıkla alakası olmadığını bireysel bir durum olduğunu söylüyoruz. Ben hep söylüyorum. 42 yıldır Türkiye’deyim. Irkçılık gibi bir duruma maruz kalmadım. 42 yıldır buradayım. Komşularımız bizleri seviyor. Her olumsuz konuşanın karşında duruyoruz. Cahilin biri yapmıştır. Her ülkede her toplumda böyle insanlar var. Amerika’ da İngiltere’de yok mu?...







