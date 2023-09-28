Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Zoteeva, Likhachev ve Bayraktar'ın da katıldığı çalışma toplantısında nükleer santral inşaatının ilerleyişi hakkında bilgi verdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bayraktar ve beraberindekiler, Akkuyu NGS şantiyesinde Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva başkanlığındaki proje yöneticileri tarafından karşılandı.
Zoteeva, Likhachev ve Bayraktar'ın da katıldığı çalışma toplantısında nükleer santral inşaatının ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Likhachev, Bakan Bayraktar ile görüşmesinin ardından Akkuyu NGS sahasında inşaat ve montaj işleri yapan müteahhitlerin temsilcileriyle buluştu. Ayrıca, söz konusu buluşmada, Türk ve Rus yetkililer sahada incelemelerde de bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, inşaat çalışmalarının yoğunluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Likhachev, Türkiye'deki ilk nükleer santral projesinin hayata geçirilmesinin iki ülke için büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti: