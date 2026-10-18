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Karadeniz'in Osman Gazi'si

Karadeniz'in Osman Gazi'si

Fazlı Şahan
04:00, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 04:16, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Karadeniz'in Osman Gazi'si
Osman Gazi Karadeniz'e uğurlandı.

Sakarya Gaz Sahası’ndan çıkarılan doğal gazı denizde işleyip borularla karaya taşıyacak Osman Gazi, Filyos’taki törenle görev yerine uğurlandı. Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu 9,5 milyon metreküplük günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkaracak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Hedefimiz aralık ayında Osman Gazi’nin alev kulesinde ateşi yakmak” dedi.

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlanması dolayısıyla dün Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda tören düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, "Hedefimiz, bu yıl bitmeden, aralık ayında Osman Gazi'nin alev kulesinde Sakarya Gaz Sahası'nın ateşini yakmak" dedi. Platform, Sakarya Gaz Sahası’ndan çıkarılan doğal gazı denizde işleyip borularla karaya taşıyacak. Bakan Bayraktar, enerji arz güvenliğinin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğini vurgulayarak, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarının hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

YENİ KEŞİFLERE HAZIRLIK

Dünyada yaşanan gelişmelerin yerli enerji kaynaklarının önemini artırdığına dikkat çeken Bayraktar, "Artık her ülke enerjide arz güvenliğini bir milli güvenlik meselesi olarak görüyor. Biz de bu anlayışla hem enerji arzımızı güvence altına almak hem de ekonomimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürdürülebilir bir biçimde karşılamak için yatırımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Doğal gaz depolama kapasitesi ve iletim altyapısıyla vatandaşlara güvenli ve kesintisiz enerji sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Türkiye’nin denizlerdeki arama ve üretim kapasitesine değinen Bayraktar, şöyle devam etti: "Türkiye bugün 6 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemileriyle dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahip bir ülke. Türkiye enerji faaliyetlerini uluslararası alana taşıdı. Karadeniz’in derinliklerinde doğal gaz, Gabar’ın karlı zirvelerinde petrol üreten, Mavi Vatan sınırlarını aşarak Afrika kıyılarında, Somali’de petrol arayan bir Türkiye var. Üstü örtülü veya açık ambargolara, her türlü engelleme, karalama ve çifte standartlarına rağmen enerjide tam bağımsız Türkiye ülküsüne sımsıkı sarıldık."

HEDEF 1 MİLYON VARİL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) üretim hedeflerini de açıklayan Bayraktar, "Bu sayede milli şirketimiz Türkiye Petrolleri, özellikle son 5 yılda yeni keşiflerle üretimini iki kat arttırarak yaklaşık 300 bin varile çıkardı. Bu rakamı 2028 yılında 550 bin varile, ama inşallah hedefimiz günlük 1 milyon varile çıkarmak olacak. Ben bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Türkiye’nin enerji arama faaliyetlerinin farklı coğrafyalarda genişlediğine işaret eden Bayraktar, Irak, Azerbaycan, Somali, Pakistan, Macaristan, Bulgaristan, Umman ve Libya’da çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü dile getirdi. Bayraktar, "Kendi gemilerimiz, kendi mühendis ve teknisyenlerimiz ve kendi ekipmanlarımızla ülkemizi bu alanda bölgesel bir lider ve küresel bir oyuncu yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

7 BİN İŞÇİNİN EMEĞİ VAR

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun Türkiye’nin enerjide bağımsızlık hedefinin önemli bir parçası olduğunun altını çizen Bayraktar, "İşte bu kararlılık ve idealimizin en somut nişanesi olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzu görev yerine uğurluyoruz" dedi. Sakarya Gaz Sahası’nda üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak platformun Karadeniz’de uzun yıllar hizmet vereceğini aktaran Bayraktar, projenin hayata geçirilmesinde görev alan çalışanlara teşekkür ederek, "Bu büyük projede emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, mühendislerimize, teknik ekiplerimize ve sayıları 7 bini bulan işçi kardeşlerimize tüm milletimiz adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Enerji tarihimizin yeni sayfası

  • Törene video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları kaydetti: “2024 yılının temmuz ayında ilk yüzer üretim platformunu ülkemize kazandıracağımızı açıklamıştık. Geçen yıl mayıs ayında da ismini Osman Gazi olarak belirlediğimiz platformu Dolmabahçe Sarayı’ndan Filyos’a uğurlamıştık. Bugün ise enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi’yi görev yerine, Karadeniz’i yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan Mavi Vatan’ın ilk fabrikasıdır. 298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği, 29,5 metre derinliği ve 140 personeli ile yüzen bir enerji kalesidir. Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos’a gönderecektir. Böylece Karadeniz’deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her üç haneden biri yerli doğal gazımızı kullanacak.”

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Başlıklar :Osman Gazi GemisiFilyosKaradenizDoğal Gaz
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