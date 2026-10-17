MASAK BM'nin malvarlığını dondurma kararlarını duyurmaya başladı

MASAK, BMGK'nin mal varlığı dondurma kararlarının duyurulması için adımlarını sıklaştırıyor.

Bu doğrultuda hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, 23 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Tebliğle, yükümlülerin, BMGK'nin terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin aldığı mal varlığı dondurma kararlarına konu kişi, kuruluş ve organizasyonlarla ilgili ivedilikle tedbir alması öngörülüyor.

Mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amaçlanıyor

Tebliğ doğrultusunda söz konusu kararlara konu kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgilerin MASAK'ın duyurusuyla internet sitesinde yayımlanması kararlaştırıldı. Böylece, başta bankalar olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olan kişi ve kuruluşların, BMGK'nin aldığı mal varlığı dondurma kararlarından hızlı şekilde haberdar olmaları sağlanacak.

Bu uygulamayla, BMGK'nin mal varlığının dondurulması kararlarının etkisiz hale getirilmesine yönelik olası mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

İlk uygulaması yapıldı

Duyuruların ardından, başta bankalar olmak üzere yükümlülerin, söz konusu kararların kapsamına giren kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemleri ivedilikle MASAK'a bildirmeleri ve bu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.

Tebliğin ilk uygulaması yapıldı ve MASAK'ın internet sitesinde BMGK yaptırım listelerinde yer alan kişilere ilişkin bilgiler yayımlandı. Böylece tebliğ uygulamaya konulmuş oldu.

Bu kapsamda yükümlülerin, güncel duyuruları kaçırmamak ve gerekli tedbirleri zamanında alabilmek amacıyla MASAK Başkanlığının internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

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