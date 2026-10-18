Kırsal kalkınmaya 1.2 milyar TL hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarım-gıda sektörünün altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen IPARD III Programı'nın 11'inci başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Program kapsamında gıda işleme ve muhafaza altyapısına yönelik yatırımlar için önemli miktarda kaynak ayrıldı. Et, süt, yumurta ve su ürünlerinin yanı sıra meyve-sebze işleme tesisleri ile soğuk hava depolarını kapsayan projeler, tarımsal üretimin sanayiyle buluşmasına katkı sağlayacak.

ALTYAPI MODERNLEŞECEK

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, tarım ve gıda sektörünün altyapısını modernleştirmeye yönelik yatırımlara dikkat çekti. Yumaklı, programın yeni başvuru sonuçlarının üretim ve yatırım kapasitesinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti. Yumaklı, "Kırsal kalkınmayı güçlendirerek tarım-gıda sektörümüzün altyapısını modernleştiriyor, Bereketin Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIM HEDEFİ 1,9 MİLYAR TL

IPARD III Programı'nın 11'inci başvuru döneminde desteklenmesine karar verilen projeler, tarım-gıda sektöründe işleme ve depolama kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımları kapsıyor. Et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve-sebze işleme tesisleri ve soğuk hava depolarına yönelik yatırımların hayata geçirilmesiyle ürünlerin işlenmesi ve uygun koşullarda muhafaza edilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi amaçlanıyor. Yumaklı, çağrı sonuçlarına ilişkin açıklamasında, "Bu doğrultuda, et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve-sebze işlenmesi ve soğuk hava depoları yatırımlarında 95 proje, 1,2 milyar lira hibe almaya hak kazandı. Bu projelerin tamamlanmasıyla, yaklaşık 1,9 milyar lira değerinde yeni bir yatırımı ülke ekonomimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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