Dar gelirliye ev kiracıya nefes

Hükümet, farklı sosyal kesimlerin refahını artırmaya yönelik politikalarını derinleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2027 bütçesinde dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençler için sosyal konutların hızlandırılması, kiralık sosyal konut imkanlarının yaygınlaştırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi hedefleri öne çıktı. Program bazlı ödeneklerde yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya 833,3 milyar lira, sosyal güvenliğe ise 2,88 trilyon lira kaynak ayrıldı. İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm de bütçenin öncelikleri arasında yer aldı. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin genel gerekçesi, kamu kaynaklarının kullanımında sosyal refahın artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimlerine yayılmasını temel hedefler arasında sıraladı.

YOKSULLUKLA MÜCADELEYE ÖNCELİK

Bütçenin genel gerekçesinde dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut yapımının hızlandırılması hedefi yer aldı. Barınma ihtiyacının karşılanması ve kira artışlarının sınırlandırılması amacıyla kiralık sosyal konut imkanlarının yaygınlaştırılması da öncelikler arasında gösterildi. Sosyal politikaların bir diğer ayağını yoksullukla mücadele oluşturdu. Program bazlı bütçe cetvelinde "Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma" programı için 2027 yılında 833 milyar 309 milyon liralık ödenek öngörüldü. Bu tutarın 2028’de 992 milyar 713 milyon liraya, 2029'da ise 1 trilyon 127 milyar liraya yükselmesi planlandı.

SOSYAL GÜVENLİKTE HAKKANİYET

Sosyal güvenlik programına 2027 yılı için 2 trilyon 887 milyar lira kaynak ayrıldı. Programın ödeneğinin 2028'de 3 trilyon 590 milyar liraya, 2029'da 4 trilyon 206 milyar liraya çıkması öngörüldü. Bütçenin genel gerekçesinde sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefi de yer aldı. Hakkaniyet ve aktüeryal dengenin gözetilmesi yoluyla sistemin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi de amaçlandı.

Şehircilik ve afet yönetimi ödeneği 762,6 milyar lira

Deprem harcamaları azaldıkça şehircilik ödeneği düşüyor. 2027 bütçesinde "Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi" programına 762,6 milyar lira ödenek ayrıldı. Bu tutarın 2028'de 238,3 milyar liraya, 2029'da ise 239,4 milyar liraya gerilemesi öngörüldü. İlk yıldaki yüksek ödeneğin ardından yaşanan düşüşte, deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarına yönelik harcamaların etkili olması bekleniyor.

Gelir dağılımında kalıcı refah vurgusu

Bütçe gerekçesinde ekonomik büyümenin toplumun geniş kesimlerine yayılması ve kalıcı refah artışının sağlanması temel hedefler arasında sıralandı. Vergi politikalarının adalet, öngörülebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda uygulanması; vergi sisteminin gelir dağılımını iyileştiren, yatırımı ve üretken faaliyetleri destekleyen bir araç olarak kullanılması öngörüldü.

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