"Her sene Kıbrıs’a giderim, Ada’dan kumaşımı ipimi alır gelirim"





Lefkara nakışının UNESCO tarafından koruma altına alındığını vurgulayan Kazan, "Her zaman kumaşa ulaşamıyorsunuz ve Ada’da şu an 3 kişi satıyor. Her sene Kıbrıs’a giderim, Ada’dan kumaşımı ipimi alır gelirim. İşlemeye başladığınız zamanda motifin derinliğine göre bir Lefkara‘ da ne kadar çok kesme motif varsa o kadar değerlidir. O yüzden de işi bitirme süresi buna bağlı olarak değişir. Bir örtüyü bir ayda da, 3 ayda da, bir yılda da işleyebilirsiniz. İçine koyduğunuz motiflerin, sayıların, desenlerin ağırlığı sizin o yaptığınız işin süresini değiştirir" ifadelerine yer verdi.