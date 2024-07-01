TOKİ, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da borcunu erken ödeyen vatandaşlara yönelik bir indirim kampanyası olup olmadığı merak konusu. 2024 TOKİ konut başvuru tarihleri ev hayali kuranların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Mayıs ayından itibaren başlayan başvurular, bazı illerde ihalelerin tamamlanmasıyla sona ererken, bazı projelerde hala başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Peki, TOKİ 2024 başvuruları başladı mı? Toplu Konut İdaresi yeni konut satışları ne zaman? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlıyor? İşte son detaylar...

1 / 10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşlar için konut üretmeye devam ediyor. TOKİ aracılığı ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ 2024 başvuru sürecinin başlamasını bekliyor. TOKİ, 2024 yılında Türkiye genelinde 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yerini vadeli ve açık artırma ile satışa sunacak. İşte, 2024 TOKİ başvurularında son bilgiler.

2 / 10 2024 TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN? TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler, yeni konut satışlarını dört gözle bekliyor. TOKİ'nin bu yılki konut satışlarına yönelik projeler henüz netleşmedi. Bu tarih itibari ile net bir bilgi yok.

3 / 10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşlar için konut üretmeye devam ediyor.

4 / 10 2024 yılı için planlanan projeler henüz açıklanmadı. Proje ve başvuru tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacaktır. TOKİ'nin Web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

5 / 10 TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlıyor? TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için henüz herhangi bir duyuruda bulunulmadı. Ancak herhangi bir planlama varsa bu kampanyanın Mayıs ayı ortalarında açıklanabileceği öngörülüyor.

6 / 10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ihaleleri ne zaman? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, nisan ve mayıs ayı ihalelerini resmi web sitelerinde yayınlamaya devam ediyor.

7 / 10 Bu ihalelerin kapsamında TOKİ, Eskişehir Beylikova’da 189 konut, Kayseri Bünyan’da 131 konut, Zonguldak Çaycuma’da 197 konut, Şanlıurfa merkezde 246 konut, Karabük merkezde 866 konut ve Ankara Gölbaşı’nda 545 konut inşa edeceğini haberini duyurdu.

8 / 10 Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesine 197 adet konut yapılacaktır. Çaycuma ilçesi Velioğlu ilçesine 197 adet konut, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin 20 Mayıs 2024 günü saat 14:00’te yapılması beklenmektedir.

9 / 10 Şanlıurfa merkeze 246 adet konut yapılacaktır. Şanlıurfa’da dönüşüm projesi olarak görülen 220 mağaza ve 56 ofis binası ile altyapı ve peyzaj işleri ihalesi 20 Mayıs 2024 günü saat 14:00’te yapılacaktır.

