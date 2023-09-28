Selçuk Bayraktar: Milli kanatlarımızla Mavi Vatan'ın gözcüsü olmanın onurunu yaşıyoruz

Selçuk Bayraktar
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Bayraktar,
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bağımsızlık meşalemizin ateşlendiği İzmir'de, Preveze Deniz Zaferi'ni 485 yıl sonra aynı gurur ve heyecanla anıyor, milli kanatlarımızla Mavi Vatan’ın gözcüsü olmanın onurunu yaşıyoruz"
ifadelerini kullandı.
"Mavi Vatan, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de emin ellerde"
"Mavi Vatan, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de emin ellerde"
Bayraktar, "
Gençlerimizin TEKNOFEST'lerde sergilediği teknolojilerle atalarımızın cesaretini ve ruhunu yüzyıllar sonra da yaşatmaya kararlıyız. Mavi Vatan, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de emin ellerde
" diye konuştu.
#TEKNOFEST
#Selçuk Bayraktar
#İzmir
#Preveze Deniz Zaferi
#Mavi Vatan
2 saat önce