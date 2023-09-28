Selçuk Bayraktar: Milli kanatlarımızla Mavi Vatan'ın gözcüsü olmanın onurunu yaşıyoruz

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TV100'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. BAYKAR'da çalışma arkadaşlarından birinin tesettüre girmek istediğinde, önceki iş yerinde yaşadığı problemi anlatan Bayraktar "BAYKAR'da çok yakın bir arkadaşımız önemli bir görevde. Okulunu birincilikle bitirmiş. Tesettüre gireceğini söylediğinde daha önce çalıştığı kurum, Türkiye'nin en iyi beyaz eşya üreticilerinden biri "Artık sen yavaş yavaş ayrıl" dediğini gördük. Bu kadar başarılı birinin önüne set çekiyor. İyi ki ayrılmış. Orada kalsa en fazla yapacağı biraz daha gelişmiş çamaşır makinesi. Şu anda dünyaya nam salmış Bayraktar TB2'nin, AKINCI'nın, Kızılelma'nın üretiminde çalışıyor" ifadelerini kullandı. .