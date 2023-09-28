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Ekonomi

Selçuk Bayraktar: Milli kanatlarımızla Mavi Vatan'ın gözcüsü olmanın onurunu yaşıyoruz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bağımsızlık meşalemizin ateşlendiği İzmir'de, Preveze Deniz Zaferi'ni 485 yıl sonra aynı gurur ve heyecanla anıyor, milli kanatlarımızla Mavi Vatan’ın gözcüsü olmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Halil Akkoç
16:34 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Bayraktar,
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bağımsızlık meşalemizin ateşlendiği İzmir'de, Preveze Deniz Zaferi'ni 485 yıl sonra aynı gurur ve heyecanla anıyor, milli kanatlarımızla Mavi Vatan’ın gözcüsü olmanın onurunu yaşıyoruz"
ifadelerini kullandı.

"Mavi Vatan, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de emin ellerde"

Bayraktar, "
Gençlerimizin TEKNOFEST'lerde sergilediği teknolojilerle atalarımızın cesaretini ve ruhunu yüzyıllar sonra da yaşatmaya kararlıyız. Mavi Vatan, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de emin ellerde
" diye konuştu.

"Orada kalsa çamaşır makinesi yapacaktı şu anda dünyaya nam salmış Bayraktar TB2'nin üretiminde çalışıyor"
"Orada kalsa çamaşır makinesi yapacaktı şu anda dünyaya nam salmış Bayraktar TB2'nin üretiminde çalışıyor"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TV100'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. BAYKAR'da çalışma arkadaşlarından birinin tesettüre girmek istediğinde, önceki iş yerinde yaşadığı problemi anlatan Bayraktar "BAYKAR'da çok yakın bir arkadaşımız önemli bir görevde. Okulunu birincilikle bitirmiş. Tesettüre gireceğini söylediğinde daha önce çalıştığı kurum, Türkiye'nin en iyi beyaz eşya üreticilerinden biri "Artık sen yavaş yavaş ayrıl" dediğini gördük. Bu kadar başarılı birinin önüne set çekiyor. İyi ki ayrılmış. Orada kalsa en fazla yapacağı biraz daha gelişmiş çamaşır makinesi. Şu anda dünyaya nam salmış Bayraktar TB2'nin, AKINCI'nın, Kızılelma'nın üretiminde çalışıyor" ifadelerini kullandı. .

#TEKNOFEST
#Selçuk Bayraktar
#İzmir
#Preveze Deniz Zaferi
#Mavi Vatan
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