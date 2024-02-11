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Ekonomi

Süveyş Kanalı'na saldırı tehdidi gemi sigortalarının fiyatlarını uçurdu

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım saldırıları sonrası Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'den geçerek İsrail'e varacak gemileri hedef alacaklarını açıklaması sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Artan gerilim nedeniyle Kanal’dan gemi geçişleri de etkilendi ve küresel bir ekonomik krize neden oldu. Kanal’dan geçen gemi sayısının azalmasının etkilerinin ardından gemi sigorta primlerinin 10 katına kadar artması da söz konusu ekonomik krizi iyice körükledi. Bu durum ise ticareti Süveyş Kanalı’na bağlı olan İsrail’de büyük bir endişeye de yol açtı.

10:11 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 10:15 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Süveyş Kanalı’nın bir çatışma nedeniyle kapanması, İsrail ile birlikte ABD ve Avrupa ülkelerini büyük ekonomik kayıpla yüz yüze getirecek.
Süveyş Kanalı’nın bir çatışma nedeniyle kapanması, İsrail ile birlikte ABD ve Avrupa ülkelerini büyük ekonomik kayıpla yüz yüze getirecek.

İşgalci Siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. 7 Ekim’de başlayan ve aylardır devam eden soykırım saldırıları bölgede dünyanın gözü önünde insani krize neden olurken, bir yandan küresel ekonomi sistemini de olumsuz etkiledi.


İsrail’in saldırılarının ardından Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’den geçerek İsrail limanlarına gidecek gemileri hedef alacaklarını açıkladı.


19 Kasım’dan bu yana Husiler, terör devleti İsrail’e giden birçok gemiyi hedef alarak işgalcilerin Süveyş Kanalı’na bağlı olan ticaret damarına büyük bir darbe vurdu. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nın Akdeniz'e açılan deniz ticaret yolunun bulunduğu bölge, İsrail ve Siyonist lobinin etkisiyle ve Husilere karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan deniz koruma gücü nedeniyle de adeta bir ateş çemberine dönüşmüş durumda.


Küresel ekonomide yeni kriz: Gemi sigorta primleri


Bu ateş çemberinin alevleri ise küresel ticarette büyük bir krizin harlanmasına neden oldu.


Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sine aracılık ediyor. Ancak, İsrail'deki katliamların sebep olduğu gerginlik nedeniyle, Süveyş Kanalı'ndan geçişlerde azalma yaşanıyor.


Günlük ortalama 49 geminin geçtiği kanaldan geçişler, son iki ayda yaklaşık yüzde 40 oranında azaldı. Gemi geçişlerinin azalması küresel deniz ticareti için tek başına büyük bir sorun teşkil ederken, bu durum gemi sigorta primlerinin artmasına ve ekonomik krizin devasa boyutlara ulaşmasına da neden oldu.


Gemi sigorta primleri 10 kata kadar arttı


Kızıldeniz’de yükselen tansiyon nedeniyle bölgede harp sigortaları için talep edilen primler de yükselmeye başladı.


Harp riski yüksek yerlere gitmesi söz konusu olan bir geminin sigorta maliyetindeki en büyük kalemin harp riski primi olabileceği ifade edilirken, Gazze saldırılarının başlamasının ardından İsrail limanlarına uğrayacak gemilerin güvenlik seviyesinin en üst noktaya çıkarılmasının Doğu Akdeniz’de deniz taşımacılığını ciddi şekilde sekteye uğrattığı, bölge limanlarına uğrak yapacak gemilerin ödeyeceği ek savaş riski primlerinin 10 kata kadar arttığı öğrenildi.


Primleri belirleyen faktörler neler?


Gemi sigorta primlerinin belirlenmesinde ise farklı faktörler yer alıyor.


Her sigorta şirketi kendi risk algısına göre fiyatlandırma yaparken, söz konusu fiyatlandırmaya geminin kaçırılma veya fidye sigortasının olup olmaması ve gemideki ilave güvenlik tedbirleri de dikkate alınıyor.


Ever Green’in kazası sigortacıların bakışını değiştirdi


Öte yandan geçtiğimiz yıllarda The Ever Given adlı tanker gemisinin kanalı günlerce kapatarak küresel ticarette olumsuz etkiye neden olduğu Süveyş Kanalı’ndaki kazadan sonra sigortacıların kanallara bakışı da negatife doğru ilerlediği öğrenildi.


#Süveyş Kanalı
#İsrail
#Yemen
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