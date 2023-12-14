İsrail’in resmi işkence kanalı

İşgalci güç İsrail’in psikolojik savaş dairesinin, Gazze’de Filistinlilere uygulanan işkence ve insanlık suçlarını, sosyal medya platformu Telegram’da açtığı bir kanal üzerinden yayınladığı ortaya çıktı. İsrail Ordusu Operasyonlar Dairesi Etki Birimi tarafından yönetildiği belirlenen “72 Virgins-Sansürsüz” adlı kanaldan Filistinlilerin cenazelerine ve esirlerine uygulanan birbirinden kötü işkencelerin, dalga geçilerek ve kalpli fotoğraf düzenlemeleri yapılıyor. İşgalci gücün son dönemde Gazze’de bastığı okul ve hastanelerden rehin aldığı 15 yaş üstü Filistinli erkekleri de yarı çıplak şekilde sokaklarda dizdiği ve bilinmeyen noktalara götürüp işkence yaptığı, fotoğraflarını da yayınladığı biliniyor.

İsrail kamuoyunu ikna etmeyi hedefliyor

5300 takipçisi olduğu belirtilen 72 Virgins - Sansürsüz adlı işkence kanalının hedefinin İsrail kamuoyunu, Gazze’deki savaşın işgalci güç lehine geliştiği algısı oluşturmak olduğu belirtildi.

İşgalci gücün, Gazze içerisinde sert direnişle karşılaştık ve kayıp sayısı arttıkça, kamuoyundaki algıyı yönetmek ve morali yüksek tutmak amacıyla bu tür paylaşımlara öncelik verdiği değerlendiriliyor.

700’den fazla paylaşım

“Gazze’den özel içerik” diye sunulan ve “Herkes onları nasıl ezdiğimizi görsün” başlığıyla sunulan, işkence ve kötü muameleye yönelik 700’den fazla paylaşımlar, fotoğraflar ve videolarda, katledilen Filistinliler ile Gazze’de yürütülen yıkıma ilişkin yayınlar yapılıyor.

Savaş suçlarını öven alt yazılar

İşkence kanalının yöneticisi tarafından paylaşılan görüntü ve fotoğraflara genellikle işgalci Gazze Şeridi’ndeki savaş suçlarını öven altyazılar eşlik ediyor. İsrail Etkileme Dairesi, işgalin Filistinlileri ve yabancı izleyicileri hedef alan psikolojik savaş operasyonlarından sorumludur.

Siyonazi toplama kampı

Öte yandan işgalci güç, önceki gün baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi’ndeki doktorlar, sağlık çalışanları ve sığınmacıları, Gazze’de boş bir alana yarı çıplak halde topladığı görüntüler infial oluşturdu. Son bir haftadır benzer uygulamalara imza atan işgalci gücün, adeta toplama kampını andıran bir alanda, Filistinlilerin görüntülerini aldığı görülüyor. Boş bir alanda toplanan Filistinli rehinelerin akıbeti ise bilinmiyor. Daha önceki rehin almalarda, aralarında çocuklar olmak üzere Filistinlilere, tıpkı 2. Dünya Savaşı’nda Nazi kamplarında olduğu gibi numaralar verildiği ve işkenceler uygulandığı ortaya çıkmıştı.











