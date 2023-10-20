Teknolojide yerli üretim manifestosu

MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’nin (MUST) ilki, “İnsan İçin İşleyen Sanayi” temasıyla İstanbul’da yapıldı. Türkiye’nin öncü sanayicilerini, teknolojinin üst düzey kamu otoritelerini ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, TÜBİTAK ile MÜSİAD arasında iş birliğine imza atıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, derneğin vizyon belgesi olan ‘Sanayi ve Teknoloji Manifestosu’nu katılımcılarla paylaştı. Manifestonun; sanayi, teknoloji, üretim, ihracat ve istihdam konularında yeni ufuklar açması hedefleniyor.

HEDEFİMİZ REFAHI ARTIRMAK

Asmalı, her fırsatta yerli üretime vurgu yaptıklarını belirterek, “Bu sayede ülkemiz çok daha güçlenecek, her bölgesinde hem de dünyada siyasal bir aktör olacak, daha fazla söz sahibi olacaktır. Bu yüzden MUST 2023’te ‘insan için işleyen sanayi’ diyoruz. MÜSİAD olarak insanlığın refahını artırmak için çalışıyoruz” dedi.

VERİMLİLİK AR-GE İLE MÜMKÜN

Üretirken düsturlarının yüksek ahlak ve yüksek teknoloji olduğunu anlatan Asmalı, şunları kaydetti: “Ahlaklı ve sürdürülebilir üretim, vazgeçilmez stratejimizdir. Ahlaki değerlerle dengelenen rekabet anlayışımızın küresel bir anlayışa dönüşmesini hedefliyoruz. Daha çok patent, faydalı model, marka ile dünya standartlarının belirleyicileri arasında yer almayı görevimiz olarak telakki ediyor, patentlerin ticarileşmesi konusuna özel önem veriyoruz. Verimliliği artıracak üretim teknolojilerinin gelişmesi için Ar-Ge faaliyetlerini artırmayı önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Ham madde ve diğer üretim girdilerini sağlayan sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak üzere firmalarımızın kapasitelerinin geliştirilmesini zorunluluk olarak değerlendiriyoruz.”

Ali Ülker

Ülker'den dijital dönüşüm vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da yer aldığı zirve kapsamında "Yeniden Üretim ve Üretimde Rekabet" ve "-eBilme Kabiliyeti ve Üretim Ahlakı" başlıklarında çeşitli oturumlar yapıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, burada yaptığı konuşmada, birinci gündemlerinin dijital dönüşüm olduğunu vurguladı. Holding bünyesinde bir Ar-Ge merkezleri bulunduğunu ifade eden Ülker, "240 tane çalışan arkadaşımız var. En temel görevleri iş süreçlerini otomasyon hale getirmek, iş yapma şekillerini değiştirmek" diye konuştu.

Fuat Tosyalı

Gürcan Karakaş

Fosil yakıtlardan hızla çıkmalıyız

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da fosil yakıtların öneminin ortadan kalkma sürecine girdiğine değinerek, "Güneşin gücünü daha fazla kullanabilmemiz, güneşten hidrojene geçebilmemiz, hidrojeni yakıt olarak kullanabilmemiz lazım. Fosil yakıtlardan hızla çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yapay zekanın önemli bir araç olduğunu dile getiren TÜBİTAK Başkanı Mandal, “5 yıl için bakıldığında, bugünkü etki değeri yüzde 20 ise 4 yılda beklenen etki değeri bunun 2,5 katı kadar" değerlendirmesinde bulundu. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise Türkiye’nin yerli otomobiline ilişkin bir sunum yaparak, kendilerini küresel dünyada rekabet edebilen bir teknoloji şirketi olarak tanımladıklarını kaydetti.







