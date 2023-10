Teknolojide yerli üretim manifestosu

MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’nin (MUST) ilki, “İnsan İçin İşleyen Sanayi” temasıyla İstanbul’da yapıldı. Türkiye’nin öncü sanayicilerini, teknolojinin üst düzey kamu otoritelerini ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, TÜBİTAK ile MÜSİAD arasında iş birliğine imza atıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, derneğin vizyon belgesi olan ‘Sanayi ve Teknoloji Manifestosu’nu katılımcılarla paylaştı. Manifestonun; sanayi, teknoloji, üretim, ihracat ve istihdam konularında yeni ufuklar açması hedefleniyor.

Asmalı, her fırsatta yerli üretime vurgu yaptıklarını belirterek, “Bu sayede ülkemiz çok daha güçlenecek, her bölgesinde hem de dünyada siyasal bir aktör olacak, daha fazla söz sahibi olacaktır. Bu yüzden MUST 2023’te ‘insan için işleyen sanayi’ diyoruz. MÜSİAD olarak insanlığın refahını artırmak için çalışıyoruz” dedi.