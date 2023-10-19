Merkez Bankası'nın kasası doluyor: Bir ayda 5,6 milyar dolar geldi

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TCMB tarafından, Eylül 2023 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.
Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 10,1 artarak 74,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,8 azalarak 40,6 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak yaklaşık 48,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu tutarın yaklaşık 39,9 milyar ABD doları anapara, 8,4 milyar ABD doları ise faizden oluştu.
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülükler (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) eylülde bir önceki aya göre yüzde 8,6 artarak 48,1 milyar dolara yükseldi.