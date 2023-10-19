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Ekonomi

Merkez Bankası'nın kasası doluyor: Bir ayda 5,6 milyar dolar geldi

Ekonomide atılan adımlar meyvelerini hızla vermeye başlarken ortaya çıkan olumlu hava Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasasına da yansıyor. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 122,2 milyar dolara yükseldi. Ağustos ayında söz konusu rakam 116,6 milyar dolar iken son verilerle bir ay içerisinde 5,6 milyar dolarlık artışın ortaya çıktığı görüldü.

Kenan Biter
15:46 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TCMB tarafından, Eylül 2023 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.


Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 122,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 10,1 artarak 74,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,8 azalarak 40,6 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.


Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak yaklaşık 48,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu tutarın yaklaşık 39,9 milyar ABD doları anapara, 8,4 milyar ABD doları ise faizden oluştu.


TCMB tarafından açıklanan verilere göre, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri ise yaklaşık 77 milyar ABD doları iken söz konusu tutarın 16,4 milyar ABD doları ise bir ay vadeli olarak ifade edildi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülükler (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) eylülde bir önceki aya göre yüzde 8,6 artarak 48,1 milyar dolara yükseldi.​​​​​​




#Merkez Bankası
#TCMB
#Resmi Rezerv Varlıkları
#Altın rezervi
#Döviz rezervi
#Kenan Biter
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