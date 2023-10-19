Merkez Bankası'nın kasası doluyor: Bir ayda 5,6 milyar dolar geldi

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri ise yaklaşık 77 milyar ABD doları iken söz konusu tutarın 16,4 milyar ABD doları ise bir ay vadeli olarak ifade edildi.