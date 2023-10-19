MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Manifestosu açıklandı: Gelecek adına yeni bir vizyon ortaya koyuyor

"MUST'ta bilhassa sanayi ve teknolojideki gelişmeleri, bu sektörlerin birbirleriyle temas noktalarını ve yeni imkânlarla birlikte yeni eğilimleri ele alacağız. Ayrıca, konuşmamın bu kısmında; MÜSİAD’ın görüş, düşünce ve hedeflerini ifade eden vizyon belgesi olan “MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Manifestosu”nu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, “Türkiye Yüzyılı” hedefimize doğru emin adımlarla yol alırken, MÜSİAD olarak kuruluş değerlerimiz, misyonumuz ve vizyonumuz çerçevesinde ülkemizin ve milletimizin ekonomik refahı için üstlendiğimiz sanayi ve teknoloji manifestomuzu ilan ediyoruz."