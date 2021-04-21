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Ekonomi Ticaret Bakanlığında devir teslim töreni Mehmet Muş görevi devraldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Mehmet Muş görevi devraldı

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi revize edildi. Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Ticaret Bakanlığına getirilen Mehmet Muş, yemin töreninin ardından görevi Ruhsar Pekcan’dan devraldı.

Haber Merkezi İHA
Ticaret Bakanlığında devir teslim töreni: Mehmet Muş görevi devraldı
Mehmet Muş ve Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanlığı'nda yapılan devir teslim töreninde Ruhsar Pekcan, görevi Mehmet Muş’a devretti. Pekcan, bakanlığı esnasında hayata geçirdiği projelerle ve çalışmalarla ilgili bilgi vererek, yeni bakana çalışma hayatında başarılar diledi.


Muş ise, “Öncelikle bana bu görevi tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aziz milletimize teşekkür ediyorum. Görevi devraldığım Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve cumhuriyet tarihimizin başından bu yana tüm bakanlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Parlamentoda grup başkanvekilliği görevim sırasında Ruhsar Pekcan’a Ticaret Bakanı’nın görev alanına giren süreçlerle ilgili birçok müzakeremiz oldu.

"Başarılarını yakından takip ettim"

Kendisinin başarılı çalışmalarını yakinen takip etme fırsatım oldu. Bu anlamda bakanlıkta yaptığı önemli icraatları çok iyi biliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de kendisinin bilgi ve deneyiminden istifade edeceğiz. Esnafıyla, ihracatçısıyla, iş insanı ve emekçisiyle Türkiye’nin geleceğine yön verecek, 2023 vizyonumuza katkı sunacak böylesine önemli bir bakanlığa atanmış olmak benim için büyük bir gurur vesilesidir. Milletimizin bizlere yüklediği sorumluluğun elbette bilinci içerisindeyiz. Teslim aldığımız başarı çıtasını daha da yukarılara taşımaktır. Üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve daha çok ihracat yapan Türkiye vizyonumuza katkı sunmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız. İnşallah bakanlığımızın görev alanındaki konuları başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm sosyal paydaşlarla istişare süreçlerini işleterek yürüteceğiz“ dedi.

“Bu bakanlık esnafımızın, iş insanımızın, girişimcimizin dürüst bakanlığıdır”

İş adamlarına ve esnaflara seslenmek istediğini ifade eden Muş, “Bu bakanlık sizin bakanlığınızdır. Bu bakanlık esnafımızın, iş insanımızın, girişimcimizin dürüst bakanlığıdır. Onların sorunları için bize gelmesini beklemeyeceğiz. Biz onlara gideceğiz. Esnafımızın derdini onun yanına giderek, çayını içerek dinleyeceğiz. İhracatçımızın mezheplerini sektör sektör ziyaretler yaparak tespit edeceğiz. Bakanlığımızın görev alanına giren yetkiler çerçevesinde hem yerli hem de yabancı yatırımcı arasında iyileştirilmesi için atılan adımları daha da çoğaltacağız. Kurallı serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaret ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İhracatçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Muş, “Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin ekonomik gücünün en temel göstergelerinden birisi o ülkenin ihracat katkısıdır. İhracatın dış ticaret açığımızı kapatması, ülkemizin sermaye akışının sağlanması ve tüm sektörlerin harekete geçirilmesi bakımından fevkalade önemlidir” dedi.


Pekcan ve Muş törende birbirlerine çiçek takdim etti.

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