Üç yeni bakan Meclis'te yemin etti Resmi Gazete’te yayımlanan açıklamayla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti. Yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Kabineye giren üç yeni isim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve başladı.

Haber Merkezi 21 Nisan 2021, 15:13 Son Güncelleme: 21 Nisan 2021, 15:39 AA