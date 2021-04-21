Üç yeni bakan Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı 17'ye yükseldi.
- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ile 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' kuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş getirildi.
Kabineye giren üç yeni isim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve başladı.