Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Üç yeni bakan Mecliste yemin etti
POLİTİKA

Üç yeni bakan Meclis'te yemin etti

Resmi Gazete’te yayımlanan açıklamayla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti. Yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Kabineye giren üç yeni isim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve başladı.

Haber Merkezi AA
Üç yeni bakan Mecliste yemin etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı 17'ye yükseldi.

  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ile 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş getirildi.

Kabineye giren üç yeni isim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti: Üç yeni bakan atandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti: Üç yeni bakan atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı
GÜNDEM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi
GÜNDEM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı
GÜNDEM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı

Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı
GÜNDEM
Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı


Abone Ol Google News
Üretici de vatandaş da memnun

Üretici de vatandaş da memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Burası İstanbulun en eski köyü

Burası İstanbul'un en eski köyü

​Gizli kalan tarihi görenleri şaşırtıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.