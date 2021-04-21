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POLİTİKA

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş kimdir?

Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Peki Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş kimdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş kimdir?
Mehmet Muş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Mehmet Muş, yeni Ticaret Bakanı oldu. Peki Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli?

MEHMET MUŞ KİMDİR?

1 Mayıs 1982'de Trabzon Sürmene'de doğdu. Baba adı İsmail, anne adı Mekiye'dir.

İktisatçı; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK PARTİ Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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