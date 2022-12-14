Türkiye milyarlarca dolarlık batarya dönüşümünde dünyanın yeni merkezi olabilir

Türkiye’nin son yıllarda farklı konularda attığı adımlar onu daha önce pek de ihtimal vermediğimiz alanlarda daha kritik bir oyuncu haline getiriyor.

Yıllardır atıl kalan ve kimsenin pek de yüzüne bakmadığı kimi madenlerin işlenmesi ve burada elde edilen kabiliyetlerin elektrikli otomobillerle ilgili çok değerli bir kapı açması da bunlardan biri…

Mardin’de yaklaşık 1,1 milyar dolar yatırım bedeliyle kurulan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri de doğru zamanda doğru yatırımın küresel anlamda sizi ne denli önemli bir konuma getireceğini göstermesi açısından iyi bir örnek.

Bu tesis en basit haliyle; yıllardır atıl halde bekleyen hammaddelerin ürüne dönüştürüldüğü bir yer. Burada, uzun zamandır ‘çöp’ olarak bakılan kimi artık ürünlerden özel olarak geliştirdiği tekniklerle katma değeri yüksek madenleri alınıyor. Dünyada ‘stratejik’ olarak kabul edilen kobalt, bakır, çinko bunlardan bazıları.

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Mardin'deki tesis Türkiye'nin bu alanda dünyaya açılan en önemli kapılarından biri.

Dünyada başka bir örneği yok

TRT Haber'de yer alan habere göre; Cengiz Holding tarafından ülkemize kazandırılan bu tesis piritten kobaltı geri kazanabilen dünyanın ilk ve tek merkezi. Aynı zamanda dünya kobalt üretiminin de yüzde 2’sini tek başına karşılıyor.

Türkiye’nin en önemli entegre gübre fabrikası olması, tersine göç sağlaması, doğrudan ve dolaylı istihdam, bölgenin en yüksek bedelli özel yatırımı olması gibi özellikleriyle öne çıkan bir tesisten bahsediyoruz.

Sadece bu kadar da değil. Burada üretilen ürünler oldukça kıymetli. Çoğu ithal olarak sağlanan ürünlerin yerini alıyor. Bu kapsamda tesisin Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanmasına her yıl 620 milyon dolarlık katkı sağladığını belirtmek gerek.

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Tüm bu özelliklerinin yanı sıra tesisin gelecek dönemde özellikle ‘bataryaların geri dönüşümü’ hususunda dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hem bu meseleyi detaylıca konuşmak hem de kafamızdaki diğer sorulara yanıt bulabilmek için tesisin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu ile bir araya geliyoruz.

30 yıldır atıl olan tesis yeniden faaliyette

Tesisin neden Mardin Mazıdağı üzerinde yapıldığıyla anlatmaya başlıyor Kayışoğlu. Yaptıkları AR-GE çalışmaları sayesinde atıkların katma değeri yüksek bir hale getirilmesi için farklı formüllere ulaşmışlar. Bu formülde fosfat madeni önemli bir yer tutuyor. Mardin Mazıdağı’nda yaklaşık 30 yıldır kapalı olan ve atıl halde bekleyen bir alan olduğu biliniyor. Geliştirdikleri formülü Mazıdağı’ndaki fosfatla birleştirince ortaya sadece Türkiye’nin değil dünyanın da bu alandaki sayılı tesislerinden biri çıkmış.

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Mazıdağı'ndaki tesis bölgenin en büyük yatırımı olarak da öne çıkıyor

Kastamonu-Mardin-İngiltere üçgeni

Emre Kayışoğlu, bu tesisi kurmadan önce Türkiye’nin fosfatlı gübreyi dahi çoğunlukla yurt dışından aldığı bilgisini paylaşıyor. Burası işletmeye alındıktan sonra ithalat neredeyse bitmiş. Bölge başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gübre buradan taşınıyor.

Burada ilginç bir üçgen var. Kastamonu Küre’de bakır çıkarılıyor. Ancak onunla pirit denilen ve bugüne kadar pek işlenmeyen bir ürün de elde ediliyor. Kastamonu Küre’den vagonlara yüklenen pirit konsantresi demir yoluyla Mardin Mazıdağı’ndaki tesise geliyor. Çok özel yöntemlerle ayrıştırılıyor ve içindeki kobalt alınıyor.

Üçgenin diğer ayağında ise İngiltere var. Genel Müdür Kayışoğlu, İngiltere’de bulunan ve bu alanda dünyanın en öncü tesislerine sahip olan Iconichem şirketini satın aldıklarından bahsediyor. Kayışoğlu’na göre bu satın almanın temelinde ‘teknoloji transferi’ yatıyor. Daha açık bir ifadeyle, o tesisteki imkan ve kabiliyetlerin nasıl kazanıldığının öğrenilmesi ve Türkiye’deki fabrikaya aktarılması amaçlanmış. Bu sürecin büyük ölçüde tamamlandığının altını çiziyor Genel Müdür.

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İngiltere ayağı bu kadarla da sınırlı değil. Kastamonu Küre’den gelen, Mardin Mazıdağı’nda ayrıştırılan ya da işlenen materyaller İngiltere’deki bu fabrikada ‘katma değeri yüksek’ ürünler haline getiriliyor. Bu ürünler, batarya teknolojilerinin yanı sıra katalizör, cam, seramik gibi pek çok sektörün hammaddesini oluşturuyor. Bir süre sonra bu işlemin Türkiye’deki merkezde yapılacağını, İngiltere’deki tesiste ise farklı üretimlerin deneneceğini öğreniyoruz.

Bataryaların geri dönüşünü asıl kritik mesele

Tesisin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu’nun üzerinde durduğu çok temel bir mesele var. Bataryaların dönüşümü… Mardin Mazıdağı’ndaki tesisin bu alanda da çok kritik bir rolü olabileceğinden bahsediyor Kayışoğlu.

Bu tesisin en kritik kabiliyetlerinden biri bataryaların içerisinde bulunan kobaltın, nikelin, lityumun ve diğer elementlerin geri kazanımı. Şimdilik bazı elektronik aletlerde, laptop, tablet, cep telefonu gibi ürünlerde batarya geri dönüşümü sağlanmış. Ancak hedef elektrikli otomobillerin bataryaları.

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Türkiye’nin en önemli entegre gübre fabrikası bölgeye tersine göç de sağladı.

Afrika ve Çin ile Türkiye de söz sahibi olacak

Elektrikli otomobiller için en önemli bileşenlerin belki de başında bataryalar geliyor. Kobalt bu bataryalar için çok değerli. Ve bu madenin en önemli üretim üssü Afrika. Ancak hem devletler hem de çok büyük uluslararası firmalar Afrika’daki madenlerde çalışanların insani şartlarını tasvip etmiyor. Bu nedenle başka bölgelere yönelmek istiyorlar. Bu noktada Türkiye öne çıkıyor.

Emre Kayışoğlu, “Bizim standartlarımız dünyanın kabul edeceği ölçülerden de iyi. Bu nedenle Afrika ve Çin ile Türkiye de söz konusu alanda başat rol oynayabilir. Bizim tesislerimizde sadece ömrünü tamamlamış bataryaların geri dönüştürülmesinde öne çıkmıyor. Ayrıştırdığımız bataryadan elde edilen değerli madenleri yeni batarya üretiminde kullanılacak hale de getirebiliyoruz. Bu ne demek? Bir süre sonra bu fabrikada batarya üretiminin hammaddelerini üretebileceğiz demek. Çok güçlü bir ekosistem kuruyoruz.” diyerek süreci özetliyor.

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Elektrikli araç denince herkesin aklına TOGG’un geldiğini biliyoruz. “TOGG bataryalarının geri dönüşümü yurt dışına hiç çıkmadan yine kendi ülkemizde yapılabilir mi?” diye soruyoruz. Çok net bir şekilde “Evet.” diyor Kayışoğlu. Sadece TOGG için değil ülkemizdeki kullanılan diğer elektrikli araçların da bataryası için en doğru adreslerinden biri olduklarının altını çiziyor.

Kayışoğlu burada bir parantez açıyor ve ilk kez bir bilgiden bahsediyor… Dünyanın en önemli otomobil markalarından bazılarının elektrikli bataryasına ‘dolaylı yoldan’ girmişler. İlgili firmaların yetkilileri gelip bu tesiste incelemelerde bulunmuş ve ‘Örnek işletme’ onayı vermiş.

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