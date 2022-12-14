Asgari ücret zammında gözler ikinci toplantıda

Milyonlarca çalışanın gündeminde merakla beklenen asgari ücret 2023 yer alıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan asgari ücret zammı açıklamaları ile milyonlarca çalışanın beklenti artmış durumda. İlk toplantı sonrasında asgari ücret 2023 için ilk rakamların belli olmasıyla birlikte ikinci toplantı detayları merak edildi. Mevcutta asgari ücret net 5 bin 500 TL. Yeni rakam ise pazarlığın sonunda ortaya çıkacak.

Asgari ücret

7 Aralık tarihinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında İşçi ve işveren sendikalarının ücret beklentileri ortaya çıktı. Hükümet cephesinden "çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz" vurgusu yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz." vurgusu yaptı ve bakanlığın yaptığı anketin sonuçlarına dikkat çekti. İşçi kesimi ise henüz bir rakam telaffuz etmedi ama masada işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ her ay sendikanın kendi yaptığı rapora dikkat çekiyor. Son olarak o raporda açlık sınırı 7 bin 785 lira çıkmıştı.

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Asgari ücret ikinci toplantısı saat kaçta?

Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli olmuştu. İlk toplantı 7 Aralık'ta gerçekleştirildi. 2023 asgari ücret zammı için ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak.

Asgari ücret zammı için komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Çarşamba günü yapılacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin çalışmaları komisyonla paylaşması ön görülüyor. Toplantıda tarafların ilk kez rakam telaffuz edeceği ve işçi tarafının 8.250 TL için işvereni zorlayacağı öğrenildi. Üçüncü toplantının ise 21 Aralık tarihinde gerçekleşmesi ve ardından asgari ücrette yeni rakamın açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret zammı

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

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Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.