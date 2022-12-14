İngiltere'de rekor enflasyon: Kasım ayında 41 yılın zirvesinden indi

İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre enflasyon Kasım'da yıllık yüzde 11,1'den yüzde 10,7'ye geriledi.

Yavaşlamada benzin, giyim ve 2. el araç maliyetlerindeki gerileme etkili oldu.

Çekirdek enflasyon Ekim'deki yüzde 6,5 artış sonrası Kasım'da yüzde 6,3'e geriledi. Hizmet enflasyonu yüzde 6,3 ile 30 yılın zirvesinde kaldı.

Açıklanan verinin enerji ve gıda maliyetlerindeki artıştan etkilenen hanehalkı için memnun edici olması beklense de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarında değişime neden olması beklenmiyor. Merkez Bankası'nın Perşembe günkü toplantıda enflasyonu kontrol altına almak için bu yıl 9. kez faiz artırması bekleniyor. 2023'ün ilk yarısında artışların devam edeceğine yönelik mesajlar da verilebilir.

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Institute of Chartered Accountants Ekonomi Direktörü Suren Thiru "Veriler, enflasyonda zirvenin görüldüğüne işaret ediyor. Ancak enflasyonist baskılar geniş çaplı ve faiz artışında frene basma patikası yavaş olacak" değerlendirmesini yaptı.

ABD'de dün açıklanan veri de yıllık yüzde 7,1'e gerileyen enflasyonda zirvenin görülmüş olduğuna işaret etti.

EKONOMİ İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde