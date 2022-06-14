Türkiye ve Pakistan lojistikte hızlanacak: Pakistan’la ray uyumu sağlanacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Türkiye’yi ziyareti sonrası iki ülkenin ticari ilişkileri hızlanmaya başladı. Yıllık ticaret hacmini 5 milyar dolara yükselten Türkiye ve Pakistan, demir yolu taşımacılığında lojistiği hızlandırmak için ‘ray’ uyumunu gündemlerine aldı.

Pakistan’ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha, iki ülke ticari ilişkileri ile atılan yeni adımları Yeni Şafak’a anlattı. Pasha, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Türkiye’yi ziyaretinden sonra iki ülke arasında iş insanlarının mekik dokumaya başladığını söyledi.

ÇOK UZUN SÜRE BEKLEMEYİZ

Pakistan Başkonsolosu Pasha, “Şu anda Pakistan’da ticari faaliyet gösteren 17 Türk şirketi var ancak son bir ay içerisinde çok sayıda Türk şirketi yatırım hazırlıkları yapmaya başladı. Türk yatırımları ağırlıklı olarak enerji, finans, altyapı projeleri ve inşaat alanında. Türk yatırımcılar bu alanlar dışında yatırımlarını çeşitlendirmek istiyor. 2020 yılında ticaret hacmi 804 milyon dolar oldu. Ancak 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çok uzun süre beklemeyeceğiz” dedi.

KARA YOLU İLE 17 GÜN SÜRÜYOR

Kara yolu ile taşınan kargoların ancak 17 gün içerisinde Türkiye’ye geldiğini ifade eden Pasha, “Deniz yolu ile de toplam 37 günde iki ülke arasında yük taşınabilmektedir. ECO Yük Treni Projesi ile malların hızlı bir şekilde taşınması hedefleniyor. Taşınan ürünler Pakistan standartlarında olan vagonlar ile bir noktaya kadar geliyor ancak daha sonrasında farklı bir trene aktarılmak zorunda kalıyor. Aktarmanın nedeni de Türkiye ve Pakistan’da kullanılan ray sisteminin farklılığından kaynaklanmakta. Ancak bu sorunu en kısa sürede iki ülke çözüme kavuşturacak ve lojistik daha hızlı hale gelecek” diye konuştu.

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Bilal Khan Pasha

Yeni alanlara yatırım yapılacak

Bilal Khan Pasha, Türkiye'de toplam 233 Pakistan sermayeli firma bulunduğunun altını çizdi. Pasha, “Pakistanlı firmaların Türkiye’de yaptığı doğrudan yatırım tutarı 691 milyon doları geçti. Bu şirketler ağırlıklı olarak otomotiv, elektronik, telekomünikasyon, makine, ticaret ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Türkiye ne kadar Pakistan’da ticari faaliyetlerini artırmak için çaba gösteriyor ise Pakistanlı yatırımcılar da aynı kararlılığı Türkiye yatırımlarında gösteriyor. Yeni alanlarda yatırımlar da gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

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