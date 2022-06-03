Pakistan ile ticarette yeni dönem: Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif buluşmasında, köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı iki ülke ilişkilerinin her yönüyle daha da güçlendirilmesi, yeni seviyelere çıkarılması kararlılığı öne çıktı. Bu kapsamda da 5 milyar dolar olarak hedeflenen Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin yakalanması için atılacak adımlar görüşmelerin en önemli başlığı oldu.

Türkiye ile Pakistan’ın ticaret hacmi ilk kez 1 milyar doların üzerine çıktı. Önceki gün iki ülke arasında imza altına alınan konuttan altyapıya kadar 7 anlaşmayla ticaret hacminde yeni rekorların yakalanması hedefleniyor.

TURİZMDEN LOJİSTİĞE HER ALANDA İŞBİRLİĞİ

Erdoğan-Şerif buluşmasında, 5 milyar dolar ticaret hedefi kapsamında iş birliğin geliştirileceği yeni alanlar da masaya yatırıldı. Bu kapsamda, e-ticaret, turizm, eğitim, lojistik, sivil havacılık, iletişim ve bilgi teknolojileri gibi hizmet sektörlerinde iş birliği fırsatları değerlendirilecek. Bu kapsamda farklı sektörlerde ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

OYNAT 02:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pakistan ile ilişkileri geliştireceğiz' mesajı: Hedefimiz 5 milyar dolar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu. İki ülkenin ticaretinin salgına rağmen geliştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hacmi 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkardık. Hedefimiz 5 milyar dolardır.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik işbirliğimizin lokomotifi olan iş insanlarımızı ve yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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YENİLENEBİLİR ENERJİDE TÜRKİYE DESTEĞİ

Rusya-Ukrayna savaşının ardından değişen denklemde başta güvenlik ve enerji olmak üzere birçok konuda Türkiye’nin kilit role sahip olduğu anlaşıldı. Bu durum, Türkiye’nin son dönemde yaptığı diplomasi trafiğinde enerjinin öncelikli başlıklar arasında olmasını sağladı. Erdoğan ile Şerif görüşmesinde de enerji alanındaki iş birliğinin önemli olduğu vurgulandı. Şerif, özellikle hidroelektrik üretiminde, yenilenebilir enerji projelerinde Türkiye’nin desteğini almaktan memnun olacaklarını ifade etmesi, bu alanda da yeni adımların işareti olarak değerlendirildi.

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SAVUNMADA YENİ PROJELER

Bölgesel savunma ve güvenlik konularını da kapsamlı olarak ele alan iki liderin gündemindeki bir diğer başlık ise savunma sanayii alanında son dönemde geliştirilen iş birliğinin daha da ileriye taşınması oldu. MİLGEM Projesi kapsamında ortak korvet üretiminin bu anlamda önemli bir örnek olduğu dile getirilirken, savunma sanayide yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.