Ekonomi Şahbaz Şeriften Türk yatırımcılara çağrı Pakistan sizin eviniz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şahbaz Şerif'ten Türk yatırımcılara çağrı: Pakistan sizin eviniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, TOBB’un düzenlediği Türkiye-Pakistan İş Forumu’na katıldı. Türk iş insanlarını yatırıma davet eden Şerif, “Sizlere ülkemizde kırmızı halı sereceğiz, Türk kahvesi ikram edeceğiz. Pakistan’a geldiğinizde evinize gelmiş olacaksınız” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Şahbaz Şeriften Türk yatırımcılara çağrı: Pakistan sizin eviniz
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, TOBB’un düzenlediği Türkiye-Pakistan İş Forumu’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu’na katıldı. Foruma Başbakan Şerif’in yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda Türk ve Pakistanlı iş insanları katıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

TÜRKİYE BÜYÜK GELİŞME GÖSTERDİ

  • Forumda bir konuşma yapan Şahbaz Şerif, Türkiye’nin son yıllarda vizyoner ve dinamik lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde büyük gelişme gösteren bir ülke olduğuna dikkati çekti. Başbakan Şerif, “Türkiye, dünyanın sayılı müteahhitlerine sahip bir ülke. Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya başta olmak üzere dünya genelinde birçok başarılı inşaat ve altyapı projesini gerçekleştiriyor" ifadesini kullandı.

EKONOMİK BARİYERLER KALKMALI

İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki 1,1 milyar doların yetersiz bir rakam olduğuna işaret eden Şerif, “Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkisi maalesef ticari ilişkilere layıkıyla yansımıyor. İki ülke arasındaki ekonomik bariyerlerin ve engellerin aşılmasına izin verilmeli. Bu konuda ne gerekiyorsa yapılmalı” diye konuştu. Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacminin üç yıl içinde 5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Şerif, “Bunun için gereken her şeye sahibiz. Bu olduğunda en mutlu insan ben olacağım” diye konuştu.

HATALARDAN DERS ÇIKARDIK

Geçmiş dönemde Pakistan’da kendilerine kötü davranılan Türk iş insanlarından içtenlikle özür dilediğini belirten Şerif, “Geçmişte yaşananlar nedeniyle sizlerin önünde özür diliyorum, üzüntülerimi ifade ediyorum. Doğru sözcüğü bulmakta zorlanıyorum, kötü ya da uygunsuz davranış. Türk iş insanlarına karşı her ne yapıldıysa sizlerin önünde özür diliyorum” ifadelerini kullandı. Geçmişte yapılan bazı hatalı uygulamalardan ders aldıklarını belirten Şerif, şunları söyledi:

  • “Şimdi iki kardeş ülke arasında düzenlenen bu toplantıda, yapılan hataların düzeltildiğini ifade diyor ve tüm Türk iş insanlarını ülkeme davet ediyorum. Geçmişte yaptığımız hatalardan ders aldık. Herhangi bir siyasi suçlamaya girmiyorum. Sizlere ülkemizde kırmızı halı sereceğiz, Türk kahvesi ikram edeceğiz. Pakistan’a geldiğinizde evinize gelmiş olacaksınız.”

Ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yaklaştığını söyledi. Muş, “2021 yılında Kovid-19 salgınına rağmen Pakistan ile ticaretimiz bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’a yaptığı ziyaretlerde 5 milyar dolar hedefi konulmuştu. Bu yılın ilk 4 ayına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7’lik bir artış söz konusu. Bu sevindirici ama seviyenin çok gerisindeyiz” dedi. İki ülkenin iş dünyasının beklediği ve müzakerelerinin yürütüldüğü ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldığı bilgisini veren Muş, söz konusu anlaşmayla ilk olarak 5 milyar dolarlık hedefin, ardından da yeni hedeflerin aşılacağına inandıklarını söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Türkiye'nin düşmanı FETÖ ve PKK Pakistan'ın da düşmanıdır
OYNAT 02:14
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Türkiye'nin düşmanı FETÖ ve PKK Pakistan'ın da düşmanıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Şerif, 'Türkiye'nin düşmanı FETÖ ve PKK her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır. Bizim ortaklığımız her zaman devam edecektir.' ifadelerini kullandı.

Yatırımlar yetersiz, vizeleri kaldırın

  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Pakistan’ın her alanda yakın ilişki içinde olmasına rağmen aradaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Karşılıklı yatırımlarımız da istediğimiz seviyede değil. Türkiye’nin Pakistan’daki toplam doğrudan yatırımları 1 milyar dolar civarında. Türkiye’de toplam 233 Pakistan sermayeli firma bulunmaktadır. 2000-2020 döneminde Pakistan firmalarının ülkemize yaptığı doğrudan yatırım miktarı 691 milyon dolar civarındadır. Müteahhitlik firmalarımız tüm dünyada olduğu gibi Pakistan’da da önemli projeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 3,5 milyar dolar tutarında 71 proje firmalarımız tarafından başarıyla tamamlandı” dedi.

DESTEK OLUN TİCARET ARTSIN

Ticarette korumacı politikalardan iş dünyası olarak şikayetçi olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında iyi tasarlanmış, her iki ülkenin de kazanacağı bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın faydalı olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “İş adamı olarak en önemli sorunumuz vize. Biz dostuz, kardeşiz. Vize uygulaması, ticaretin önünde ciddi bir engel olarak karşımızda duruyor. Hiç olmazsa iş dünyasını bu vize sorunundan kurtarmamız lazım. Bize destek olun. Daha fazla karşılıklı ticaret yapalım” dedi.

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