Türkiye’nin en büyük dağ kızağı açılıyor

Gençlik ve Spor Bayramı’nda yani 19 Mayıs 2019’da açılışının yapılması planlanan Dağ Kızağı Park Keçiören, toplam 30 bin metrekare alan üzerine kuruldu.

Ray uzunluğu 1 kilometreye ulaşan dağ kızağı parkurunun yılda 250 bin adrenalin tutkununu ağırlaması bekleniyor.

Toplam 1 milyon 850 bin dolarlık yatırım büyüklüğüyle hayata geçirilen parkur, dünyada 50 ülkede 250’yi aşkın dağ kızağı uygulaması yapan Wiegand markasıyla oluşturuldu. Wiegand dünyanın ilk ve en büyük dağ kızağı üreticisi olarak kabul ediliyor.

2 YIL İÇİNDE TÜRKİYE’DE 10 TANE YAPMAYI PLANLIYOR

“Dünyada her yıl 50 milyon insan dağ kızağını sürerek adrenalin duygusunu yaşıyor” diyen Outdoor Factory Yönetim Kurulu Üyesi Toygar Yedigöz, parkurun Ankaralı ve çevre şehirlerdeki adrenalin tutkunları için çok önemli bir çekim merkezi olacağına dikkat çekiyor.

Türkiye’de deniz, kum, güneş turizmi dışında alternatif çekim merkezlerine de ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Yedigöz, “Türkiye’nin her köşesini bir cazibe ve eğlence merkezi haline getirmek mümkün. Bu açıdan dağ ve orman dokusu yüksek ilçelerin ve illerin, dağ kızağı parkurlarına ilgisi de her geçen gün artıyor. Outdoor Factory Euras ortaklığı olarak 2 yıl içerisinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bu parkurdan 10 tane yapmayı planlıyoruz” diyor.

Global bazda 45 milyar dolar büyüklüğe ulaşan tema park sektörü içerisinde son dönemde özellikle açıkhava aktivitesi olarak dağ kızağı, dağ tırmanma sistemleri ve yaz kızak kayma pistleri ön plana çıkmaya başladı. Dünyada özellikle İsviçre gibi kayak bölgelerinin yanı sıra Asya ve Amerika merkezli başlayan bu trend oldukça geniş bir coğrafyada adrenalin tutkunlarına hizmet ediyor. Yılda 50 milyon kişinin ilgi gösterdiği dağ kızağı pistleri ise saatte 500 kişiye varan taşıma kapasitesiyle adrenalin tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği adrenalin parkurlarının başında yer alıyor. Türkiye’de ise başlarda Karadeniz gibi dağ ve orman yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde belediyelerin teşvik ettiği dağ kızağı parkurları, bugün ise Türkiye’nin her bölgesinde yatırım imkanı buluyor.

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DAĞ KIZAĞI NASIL KULLANILIR?

Dağ kızağı, engebeli bir yamaca veya dağ üzerine, yerden belirli bir yükseklikte kurulmuş raylar üzerinde yapılır. Kullanıcı fren kontrolünü kendi yapar. Klasik çukurlu kızak kayma pistlerinde olduğu gibi kızak sporcusu hızını ve sürüş stilini kendisi belirler. Kızağını belirli aralıklarla piste çıkaran sürücüler mesafe kontrolü yaparak parkur boyunca ilerler. Pistteki diğer sürücülerin hızına da bağlı olarak kızakla ulaşılan hız saatte 50 kilometreye kadar ulaşabilmektedir.

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