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Ekonomi Şaka gibi 25 kuruş borç yüzünden elektriği kesildi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

​25 kuruş borç yüzünden elektriği kesildi

Şaka gibi: 25 kuruş borç yüzünden elektriği kesildi

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından uygulamada yapılan eksiklik ve hatalar ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Yeni taşındığı sitede elektriği 15 gün arayla iki defa kesilen Çocuğa Değer Katanlar Derneği Kurcu Başkanı Akçay, ilkinde cezalı bir şekilde 3 kat fazla şekilde ödeme yaparak açtırdığı elektriğinin ikinci defasında banka ve çağrı merkezi sorgularında borç gözükmemesine rağmen 25 kuruş borç yüzünden kesilip hacizlik olduğunu öğrenince yaşadıklarına sitem etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Elektrik dağıtım şirketlerinin bazı bölgelerde yeni uygulama başlatarak hesap numarası üzerinden fatura düzenlemeye başladıklarını ve bunun da müşterileri borçlu çıkararak mağduriyetlere yol açtığına ilişkin iddianın geçtiğimiz aylarda Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından gündeme getirilmesinin ardından benzer bir durum Çocuğa Değer Katanlar Derneği Kurcu Başkanı Dr Hamit Akçay'ın başına geldi.

3 KAT FAZLA ÖDEDİ

Yeni taşındığı sitede kullanılan elektriğin dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde şantiyeden sayaca geçirilmesine rağmen ''abonelik imzalanmadı'' gerekçesiyle kaçak işlemi yapıldığını belirten Akçay, ''Oysa adınıza kestikleri fatura vardı ve bu faturayı ödemeye kalktığınızda fatura ödenemiyordu. Elektriği kesince abonelik sözleşmesini imzaladık. Ama kayıt altındaki elektriği üç kat fazla ödedik.'' diyerek dağıtım firması tarafından kendilerine adeta tuzak kurulduğunu öne sürdü.

Akçay'ın başına gelen asıl trajikomik olay ise kullandığı elektrik sayacına kesilen ceza ve açma-kapama bedelini ödemesinin üzerinden 15 gün geçtikten sonra yaşandı.

25 KURUŞ BORÇ İÇİN ELEKTRİĞİNİ KESTİLER

Dağıtım firması yetkilileri tarafından Akçay'ın elektriği borç var denilerek yeniden kesildi. Bankadan, çağrı merkezi üzerinden kontrol ettirdiğinde her hangi bir borç ile karşılaşmayan Akçay, yönlendirildiği abone merkezinde, kendisine ilk aboneliklerde böyle hatalar olduğunu, 25 kuruş borçlu gözüktüğünü bunun için de haciz işlemi yapıldığını ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadıklarını sitem ederek anlatan Dr Hamit Akçay, 25 kuruşluk borç sonrası başından geçenleri ise şu sözlerle takipçilerine aktardı:

50 TL MASRAF YAPTI

''Üstelik bu 25 kuruşu abone merkezinden ödemek de mümkün değil. İstanbul da tek merkez olan Yenibosna ya gittim. Döküm aldım vezneye gittim 1 lira verdim, memur bozuk yok abi kalsın dedi ve 1 lirayı geri verdi.

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Bir lirayı memura geri verdim. Şirketinize ramazan sadakası olsun belki aç gözlü patronlarınızın gözü doyar dedim. Yarım günüm gitti. 25 kuruş için 50 TL masraf yaptım. Oruç oruç çileden çıktım.''

İNANDIRAMAYINCA MAKBUZU PAYLAŞTI

Akçay kendisini arayan Boğaziçi Elektrik personelinin 25 kuruş borç yüzünden böyle bir şey olacağına inanması üzerine sosyal medyadan ödediği ücretin makbuzunu da paylaştı.

Hamit Akçay'ın Twitter adresinde yaptığı paylaşımlar:

TÜKODER: 30 TL'LİK AÇMA-KAPAMA BEDELİ YANSITILIYOR

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Başkanı Aziz Koçal geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; bazı elektrik dağıtım şirketlerinin enerji tüketimi için düzenlediği faturalarda abone numarası olarak müşteri numarasını kullanırken, bazı bölgelerde yeni uygulama başlatarak hesap numarası üzerinden fatura düzenlemeye başladıklarını ve bunun da müşterilerin mağduriyetine neden olduğunu söylemiş, süreci ise şu sözlerle anlatmıştı:

"Dağıtım şirketi tarafından tüketiciye borcu olduğu mesajı gittiğinde tüketici önceki abone numarasından sorguladığında, 'Girdiğiniz bilgilere ait ödenmemiş fatura bulunmamaktadır. Lütfen kontrol ederek tekrar deneyiniz' yazısı ekrana geldiği için tüketici bir yanlış olduğunu düşünürken, fatura ödenmediğinden dolayı abonenin elektriği kesiliyor. Tüketiciye 30,00 TL'lik açma kapama bedeli yansıyor."

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