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Ekonomi Yaş çay alım fiyatı açıklandı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika: 2019 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı

Yaş çay alım fiyatı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı yaş çay taban fiyatını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2,90 olarak belirlediklerini belirterek "13 kuruş da destekleme ile 3,03 TL olarak belirledik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019 yılı yaş çay alım fiyatları açıklandı.
2019 yılı yaş çay alım fiyatları açıklandı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak bakanlığının Rize’de ve bölgede yaptığı yatırımlarını sıralayan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye dışında 30 tane daha ülkede çay üretildiğini hatırlattı.

“Dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz” diyen Bakan Pakdemirli, ÇAYKUR’un bir devlet kuruluşu olmasına rağmen büyük bir ticari marka olduğunu söyledi.

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Kimseye haber vermeden geçen günlerde Rize’ye gelerek çay bahçelerini incelediğini belirten Pakdemirli, yaşlı çay bahçelerinin artık yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını açıklayarak “Cumhurbaşkanımız bizim düşündüğümüzün de biraz daha ötesinde bir çay fiyatı açıklamamızı istedi.

DESTEKLE 3 TL 03 KURUŞ ÖDENECEK

Yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2,90 TL olarak belirledik. 13 kuruş destekleme ile 3 TL 03 Kuruş olarak belirledik” dedi.2018 yılı yaş çay kilo fiyatı 2 lira 32 kuruş ve 13 kuruş destekleme olmak üzere 2 lira 45 kuruş iken, Rize Ziraat Odası 2019 yılı yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 3 lira 10 kuruş olması gerektiğini açıklamıştı.

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