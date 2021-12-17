Ekonomi Türkiyenin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistanda endişeye neden oldu Ordumuz için tehlike
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike

Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca, milli gemi TCG Kınalıada’dan yapılan atışında hedefi başarıyla imha etti. Bu gelişme, komşu medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da yer alan haberde, Denizaltı Test Altyapısıyla envantere girecek güdümlü mermilerin ‘Yunan ordusu için başka bir tehdit’ olduğu ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike
Atmaca

SAFFET ÖZDEMİR

Türkiye’nin son yıllarda birbiri ardına hayata geçirdiği savunma sanayii projeleri, Yunanistan’da gündeme gelmeye devam ediyor.

  • Türkiye’nin ilk deniz füzesi olan Milli seyir füzesi, milli gemi TCG Kınalıada’dan yapılan harp başlıklı atışında hedefi başarıyla imha etmişti. Bununla birlikte Türk denizaltısından füze fırlatma planı da bir başka çalışma. Tüm bu gelişmeler özelinde Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da bir haber yayımlandı.

“Türkiye denizaltıdan ATMACA ve GEZGİN füze denemeleri hazırlıyor - Ne pahasına olursa olsun balistik yetenek istiyorlar” başlıklı haberde bu çalışmaların bir tehdit olarak algılandığı gizlenmedi.

ATMACA
ATMACA

“YUNAN ORDUSU İÇİN TEHLİKE”

Haberde, “Türk denizaltıları, büyük olasılıkla karadaki ve havadaki hedeflere saldırmak için yetenekler kazanacak ve sadece Yunan donanması için değil, aynı zamanda Yunan ordusu için başka bir tehlike yaratacak” ifadeleri kullanıldı.

ATMACA
ATMACA

TÜRKİYE ARTIK EV SAHİBİ KONUMUNDA

Ülkemiz artık sadece silah üreticisi değil, aynı zamanda bu silahların kullanılacağı platformlar üreten anahtar teslimi sistemler üreticisidir”.

Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan'a göre teknolojik sistemlerin geliştirilmesi ve test edilmesi de Türkiye'nin yol haritasında. Erkan'ın anlattıklarından, denizaltılarla birlikte ağır torpidoların da "stratejik silah" sayıldığını öğreniyoruz. Deniz altından atılan füzelerin, nerede ve ne zaman fırlatılacağı "düşman" tarafından bilinmediği için stratejik silah sistemleri olduğunu vurguluyor. Dünyadaki birçok ülkede, bu gelişmiş stratejik sistemlerin satışına bile kısıtlamalar uygulanıyor. Türk yetkili, "Böylesine stratejik bir ürün geliştirmeyi başaran ülkemiz, TÜBİTAK SAGE imzalı DATA altyapısı sayesinde ürünlerini çok daha ucuza ve ağırlıklı olarak güvenli bir şekilde test etme imkanına kavuştu"dedi.

ATMACA
ATMACA

İZİN ALMA DÖNEMİ SONA ERDİ

Özellikle denizaltılarımızın modernizasyon çalışmaları ile artık farklı bir süreç yaşanıyor. Denizaltı harp yönetim sistemimiz ve Türk atış sistemlerimiz sayesinde Almanlardan hiçbir izin ve bilgi alışverişi olmadan çok şey başarabiliyoruz. Erkan,TÜBİTAK SAGE DATA, Türkiye'yi bu tehlikeden kurtaracak, testler sırasında ortaya çıkacak veriler ise ülkemizde kalacak ve bu son derece kritik” dedi. Sinop'taki Türk füze merkezinin uzun süredir, aşırı gizlilik altında, yalnızca Almanya'dan inşa edilen Type-214 denizaltıları için değil, yalnızca ATMACA ve Gezgin balistik füzeleriyle uğraştığı bilgisi var. Türk uzmana ve diğerlerine göre Türk denizaltıları, büyük olasılıkla karada ve havada hedeflere saldırmak için yetenekler kazanacak ve sadece Yunan donanması için değil, aynı zamanda özellikle adalarda Yunan ordusu için başka bir tehlike yaratacak.

ATMACA Füzesi Özellikleri

Çapı: 350mm

Kanat Açıklığı:~1.4m

Uzunluğu:4.300 – 5.200 mm

Ağırlığı:<750 kg

Harp Başlığı:~220 kg

Sınıfı Motor Tipi: TR40

Menzil:~220 km

Sınıfı Güdüm Sistemi: ANS/KKS+RA+DL

Arayıcı Başlığı: ?

Bant Aktif RF Sürati: Mach 0.8/0.85?

Üretici Firma: Roketsan, Türkiye

Sistem Özellikleri:

Otonom

Düşük Radar İzi

Yüksek Hassasiyet

Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

Üç Boyutlu Görev Planlama

Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman

Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

Hedef Seçimi

Uzun Menzil

Ege ve Akdeniz'de yeni sayfa açacak Türk füzesi: Teslimatlar bu yıl başlıyor
EKONOMİ
Ege ve Akdeniz'de yeni sayfa açacak Türk füzesi: Teslimatlar bu yıl başlıyor

Atmaca 12'den vurdu
EKONOMİ
Atmaca 12'den vurdu
Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji uzmanı uyardı

Balkanlar üzerinden geliyor, eksi 20 dereceleri görebiliriz.
Muayeneden geçirmeyen yol

Muayeneden
geçirmeyen yol

Sürücüler 'köstebek yuvası gibi' diyerek isyan etti.
Beşinci müdahale

Beşinci müdahale

​Merkez Bankası'ndan dövizdeki artış sonrası yeni hamle

​Otomobil bayileri akıl almaz yöntemlerle vatandaşları soyuyor.

İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

​'İlk kez bulduk bizim için sevindirici'

Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız.
Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor
Dünya

Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Richard Adeniyi Adebayo, Nijeryalı iş insanlarının Türkiye'de yatırım yapmak istediğini belirterek, "Nijeryalı iş insanları zaten Türk iş adamlarının güvenini kazandı. Bundan dolayı Türkiye ile çok güzel işler yapacağız." dedi. Adebayo, dün İstanbul'da yüksek düzeyli memurlar düzeyinde başlayan ve bugün bakanlar ve devlet başkanları düzeyinde devam edecek olan III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde soruları yanıtladı.
Tam 8 yıl geçti: 17-25 Aralık yargıya darbe teşebbüsünün hesabını veriyorlar
Gündem

Tam 8 yıl geçti: 17-25 Aralık yargıya darbe teşebbüsünün hesabını veriyorlar

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla karanlık operasyonlarını uygulamaya koyan FETÖ üyeleri ilk kumpasın düğmesine, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 kişiyi ifadeye çağırarak bastı. Bu operasyonlarında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık kumpası için harekete geçtiği yargısal darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Emniyet ve jandarmanın, 25 Aralık'ta firari savcı Muammer Akkaş'ın gözaltı kararını yerine getirmemesi üzerine kendi medya mensuplarını kullanarak kara propagandaya başlayan FETÖ'nün kumpası, devletin gösterdiği refleksle bozuldu.
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike
Ekonomi

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike

Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca, milli gemi TCG Kınalıada’dan yapılan atışında hedefi başarıyla imha etti. Bu gelişme, komşu medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da yer alan haberde, Denizaltı Test Altyapısıyla envantere girecek güdümlü mermilerin ‘Yunan ordusu için başka bir tehdit’ olduğu ifade edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.