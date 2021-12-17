Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike

SAFFET ÖZDEMİR

Türkiye’nin son yıllarda birbiri ardına hayata geçirdiği savunma sanayii projeleri, Yunanistan’da gündeme gelmeye devam ediyor.

Türkiye’nin ilk deniz füzesi olan Milli seyir füzesi, milli gemi TCG Kınalıada’dan yapılan harp başlıklı atışında hedefi başarıyla imha etmişti. Bununla birlikte Türk denizaltısından füze fırlatma planı da bir başka çalışma. Tüm bu gelişmeler özelinde Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da bir haber yayımlandı.

“Türkiye denizaltıdan ATMACA ve GEZGİN füze denemeleri hazırlıyor - Ne pahasına olursa olsun balistik yetenek istiyorlar” başlıklı haberde bu çalışmaların bir tehdit olarak algılandığı gizlenmedi.

ATMACA

“YUNAN ORDUSU İÇİN TEHLİKE”

Haberde, “Türk denizaltıları, büyük olasılıkla karadaki ve havadaki hedeflere saldırmak için yetenekler kazanacak ve sadece Yunan donanması için değil, aynı zamanda Yunan ordusu için başka bir tehlike yaratacak” ifadeleri kullanıldı.

ATMACA

TÜRKİYE ARTIK EV SAHİBİ KONUMUNDA

“Ülkemiz artık sadece silah üreticisi değil, aynı zamanda bu silahların kullanılacağı platformlar üreten anahtar teslimi sistemler üreticisidir”.

REKLAM

Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan'a göre teknolojik sistemlerin geliştirilmesi ve test edilmesi de Türkiye'nin yol haritasında. Erkan'ın anlattıklarından, denizaltılarla birlikte ağır torpidoların da "stratejik silah" sayıldığını öğreniyoruz. Deniz altından atılan füzelerin, nerede ve ne zaman fırlatılacağı "düşman" tarafından bilinmediği için stratejik silah sistemleri olduğunu vurguluyor. Dünyadaki birçok ülkede, bu gelişmiş stratejik sistemlerin satışına bile kısıtlamalar uygulanıyor. Türk yetkili, "Böylesine stratejik bir ürün geliştirmeyi başaran ülkemiz, TÜBİTAK SAGE imzalı DATA altyapısı sayesinde ürünlerini çok daha ucuza ve ağırlıklı olarak güvenli bir şekilde test etme imkanına kavuştu"dedi.

ATMACA

REKLAM

İZİN ALMA DÖNEMİ SONA ERDİ

Özellikle denizaltılarımızın modernizasyon çalışmaları ile artık farklı bir süreç yaşanıyor. Denizaltı harp yönetim sistemimiz ve Türk atış sistemlerimiz sayesinde Almanlardan hiçbir izin ve bilgi alışverişi olmadan çok şey başarabiliyoruz. Erkan, “TÜBİTAK SAGE DATA, Türkiye'yi bu tehlikeden kurtaracak, testler sırasında ortaya çıkacak veriler ise ülkemizde kalacak ve bu son derece kritik” dedi. Sinop'taki Türk füze merkezinin uzun süredir, aşırı gizlilik altında, yalnızca Almanya'dan inşa edilen Type-214 denizaltıları için değil, yalnızca ATMACA ve Gezgin balistik füzeleriyle uğraştığı bilgisi var. Türk uzmana ve diğerlerine göre Türk denizaltıları, büyük olasılıkla karada ve havada hedeflere saldırmak için yetenekler kazanacak ve sadece Yunan donanması için değil, aynı zamanda özellikle adalarda Yunan ordusu için başka bir tehlike yaratacak.

REKLAM

ATMACA Füzesi Özellikleri

Çapı: 350mm

Kanat Açıklığı:~1.4m

Uzunluğu:4.300 – 5.200 mm

Ağırlığı:<750 kg

Harp Başlığı:~220 kg

Sınıfı Motor Tipi: TR40

Menzil:~220 km

Sınıfı Güdüm Sistemi: ANS/KKS+RA+DL

Arayıcı Başlığı: ?

Bant Aktif RF Sürati: Mach 0.8/0.85?

Üretici Firma: Roketsan, Türkiye

Sistem Özellikleri:

Otonom

Düşük Radar İzi

REKLAM

Yüksek Hassasiyet

Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

Üç Boyutlu Görev Planlama

Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman

Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

Hedef Seçimi

Uzun Menzil

EKONOMİ Ege ve Akdeniz'de yeni sayfa açacak Türk füzesi: Teslimatlar bu yıl başlıyor