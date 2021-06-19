Atmaca 12'den vurdu

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Atmaca’nın başarısını böyle kutladı.

Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesi, test atışı kapsamında gerçek bir su üstü hedefini vurdu. Milli üretim TCG Kınalıada’dan yapılan ve tam isabetle sonuçlanan test atışı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları Org. Ümit Dündar, Org. Hasan Küçükakyüz ve Ora. Adnan Özbal tarafından da takip edildi. Atış senaryosu kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca hurdaya ayrılan bir gemi hedeflendi.

EKONOMİ Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: Atmaca'dan son test atışında da tam isabet

Bakan Akar’ın talimatının ardından TCG Kınalıada’dan yapılan atışla gemi tam isabetle vuruldu. Bölgedeki uçaklardan aktarılan görüntülerle atış, harekat merkezinden takip edildi. Füzenin tam isabetle hedefle buluştuğu an savaş harekat merkezinde büyük coşkuyla karşılandı. Başarılı atışın ardından telsizle personele hitap eden Akar, "Sizleri kutluyorum. Bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda çalışmaya devam ederek inşallah daha nice başarıları yaşayacağız" dedi. Roketsan’ın geliştirdiği Atmaca Güdümlü Mermisi, 220 kilometre menzili, gelişmiş güdüm sistemi ile dikkati çekiyor. Güdümlü mermi sabit ve hareketli su üstü hedeflerine yönelik kullanılabiliyor.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı Milli ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurdu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun.' dedi. BiP'te paylaş

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‘Mavi Vatan’ın çelik kılıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atmaca füzesinin başarısını kutladı. Erdoğan, Twitter'dan atmaca füzesi ile ilgili görüntüleri paylaşarak "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.