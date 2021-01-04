Ekonomi Ege ve Akdenizde yeni sayfa açacak Türk füzesi Teslimatlar bu yıl başlıyor
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca'da teslimatlar 2021 yılında başlıyor

Ege ve Akdeniz'de yeni sayfa açacak Türk füzesi: Teslimatlar bu yıl başlıyor

Seri üretim sürecinin başladığı Türkiye’nin ilk deniz füzesi olarak da bilinen Atmaca'da ilk teslimatlar çok yakında başlıyor. Savunma uzmanlarının Ege ve Akdeniz’de yeni bir sayfa açılacağını belirttiği füze ile 250 km uzaktaki hedefler vurulabilecek. Savaş gemilerindeki Harpoon Füze Sistemi'nin yerini alacak Atmaca'da seyir halindeyken hedef güncellenebilirken dik açı ile gemiye dalış ile hedef de küçültülebiliyor. Denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren Atmaca Seyir Füzesi'nin karadan karaya olan versiyonu için de çalışılıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Ekonomi
Ekonomi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları kapsamında harekete geçen Roketsan, 2009 yılında kolları sıvayarak işe koyuldu. Kasım 2018'deki ilk başarılı testten sonra çok sayıda teste tabi tutulan Atmaca tüm testleri başarıyla geçti.

Yakın bir zamanda seri üretim sürecinin başladığı füze, Gemisavar Füze Sistemi envanterindeki Harpoon Füze sisteminin yerini alacak.

Atmaca füzesi ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak.

Atmaca Seyir Füzesi

250 KM MENZİLİ OLACAK

Milli olarak geliştirilen füze 350 mm çapa, 1,4 metre kanat açıklığına da sahip bulunuyor. 800 kg ağırlığındaki füzenin menzili ise 250 km'yi buluyor. Atmaca menziliyle de rakiplerine fark atmış durumda. ABD yapımı Harpoon’un geliştirilmiş versiyonunda menzil 130 kilometre iken Fransız Exocet Bl3 füzesinin ise 200 km menzili bulunuyor.

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YERLİ MOTORLA UÇACAK

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen Atmaca füzesinde ileriki dönemlerde Kale 3200 turbojet motorunun kullanılması planlanıyor. Üretim gerçekleştiğinde hem SOM seyir füzeleri hem de Atmaca, yerli motorla uçacak.

Atmaca Seyir Füzesi

YENİ SALDIRI SİSTEMİNİ KAZANDIRACAK

Savaş gemilerini ve diğer transport gemilerini vurmak için güdüm teknolojisinin kullanıldığı füze donanmaya da yeni bir saldırı sistemini kazandıracak. Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

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UZAKTAN HEDEF GÜNCELLENEBİLECEK

Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları da bulunuyor. Bununla beraber Atmaca seyir halindeyken Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine de izin verecek.

Atmaca füzesi ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak.

RADARA SON ANDA GİRİYOR

Atmaca sadece ‘yalama uçuşu’ kabiliyeti ile de hedefi bulmayacak. Gerekli olduğu durumlarda Atmaca yüksek irtifaya çıkıp gemiye dik açıdan dalarak hedef küçültebilecek. Ya da adanın çevresinden dolaşarak gemi radarına son anda girdiğinden herhangi bir savunma sisteminin harekete geçmesine fırsat vermeden hedefi başarıyla vurabilecek.

250 km menzilli füze görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor.

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EGE VE AKDENİZ'DE YENİ BİR SAYFA AÇACAK

Savunma uzmanları tarafından 'dünyanın en iyi gemisavar füzelerinden biri' olarak nitelenen Atmaca, Mavi Vatan’a da önemli katkılar sağlayacak. Özellikle de gaz ve petrol arama faaliyetleri sonrası Türkiye’nin deniz unsurlarından etkili ateş gücüne kavuşmasının ne denli önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmişti. Savunma uzmanları füzenin envantere girmesiyle Ege ve Akdeniz’de yeni bir sayfa açılacağını belirtiyor.

Füze dik açıdan hedef küçülterek gemileri vurabilecek.
  • Atmaca’nın gücüne dikkat çeken uzmanlar hassas noktadan vurulması halinde füze ile bir uçak gemisine telafisi olmayan ciddi hasarın verilebileceğini kaydediyor.

KARA VERSİYONU DA GELİYOR

Denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren Atmaca Seyir Füzesi'nin karadan karaya olan versiyonu için de çalışılıyor.

Bu da Kara Kuvvetlerine karadan karaya atılan füzeleri imha etme yeteneği kazandıracak.

BU YIL TESLİM EDİLECEK

Atmaca Gemisavar Füzesi'nde seri üretim süreci başladı. Füzede teslimatlara bu yıl başlanacakken, yetkililer teslimat başlamadan yurt dışından füzeye yoğun ilgi olduğunun da altını çiziyor.

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