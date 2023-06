Türklerin IMF’si resmen kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) tarihi bir adım atarak hayata geçirdiği Türk Yatırım Fonu (TYF) resmen kuruldu. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın üyesi olduğu kuruluş son olarak Azerbaycan Meclisi’nin önceki gün anlaşmayı onaylamasıyla resmiyet kazandı. Şu an 5 üye ülkeli kuruluşun merkezi ise İstanbul oldu. Önümüzdeki dönemde 4 yeni ülkenin daha katılması beklenirken, bölgesel güç haline gelmesi beklenen TYF’ye uzun vadede farklı ülkelerin de dahil olacağı belirtiliyor.

TYF, kamuoyunda Türk dünyasının Uluslararası Para Fonu (IMF) veya Dünya Bankası olarak tanımlanıyor. Bu adım, özellikle üye ülkelerin ekonomik bağımsızlığı adına stratejik önemde. 500 milyon dolar sermaye ile faaliyet başlayan TYF’de her üyenin yüzde 20’lik eşit payı bulunuyor. Yatırımcı ve girişimcileri desteklemeyi amaçlayan bu ortaklık aynı zamanda ekonomik bütünleşmeye de katkı sunacak. Bu ortaklı sayesinde uzun vadede ülkelerin ekonomi politikaları birbiriyle uyumlu hale gelirken zaman içinde ticaret, savunma ve teknoloji gibi alanlarda önemli ortak yatırımlara imza atılabilecek.

Orta Asya’nın enerji potansiyeli düşünüldüğünde Türkiye’nin enerji hatlarındaki merkez ülke olma rolü pekişecek. Aynı zamanda Türkiye’nin bölgesindeki jeo-politik önemi de artmış olacak. Türk Yatırım Fonu’nun işleyişine ilişkin detaylar da netleşiyor. Buna göre, TYF 10 bin hisseye bölünecek. Her hisse 50 bin dolar değerinde olacak. 5 üye devletin her biri fona 100 milyon dolar yatıracak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ilgili ülkeler, 90 gün içinde ilk dilimi ödeyecek. Bu miktarın ülke başına 5 milyon dolar olduğu belirtiliyor Geri kalan paylar ise her yıl 3 eşit taksitte ülkelerden alınacak.