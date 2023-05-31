Gap’in yaz koleksiyonu özgün stili enerjik renkleri ve kumaşlarıyla göz alıyor

Gap, yaz sezonunda şık parçalarla ve enerji yükseltecek renklerle kendi özgün stilinizi yaratmanıza yardımcı olmak için hazır. Yaz renklerini yansıtan enerjik ve cool tarzda parçalarıyla ön plana çıkıyor. Farklı desen seçenekleriyle gömleklerden trend şortlara, Polo t-shirt’lerden rahat keten gömleklere ve gardıroplarımızın olmazsa olmazı Gap Logo tshirtler ile bu sene de bahar aylarının vazgeçilmez parçaları Gap erkek koleksiyonunda.

Şıklık ve rahatlık bir arada

Kadın koleksiyonunda ise farklı renk ve model alternatifleri ile keten parçalar, t-shirtler, tek parça şıklıktan vazgeçemeyenler için elbiseler de yaz enerjisiyle gardıropları yeniliyor, enerji ve şıklık katıyor. Hafif, nesef alan ve kumaş dokusuyla keten koleksiyonu ve müslin parçalarla vazgeçilmez bir konfor sunuyor. Gap logolu parçaların tutkunlarını da unutmayan yeni yaz koleksiyonu, klasik t-shirtlerin yanı sıra atlet ve şortlarda da renk & desen dokunuşlarıyla dikkat çekiyor.

İkonikleşmiş logolu rengarenk t-shirtler

Gap Çocuk & Bebek Koleksiyonları ise hareket özgürlüğü ve rahatlık ile birlikte çocukların enerjik dünyasını yansıtan bir görünüm sunuyor. Gap’in ikonikleşmiş logolu rengarenk tshirtleri, çocukların açık havada özgürce oynamalarını sağlarken rengarenk fonksiyonel plaj koleksiyonu ile de çocukları güneş ışınlarından koruyarak plajın ve denizin tadını çıkarmalarını sağlıyor.

Gap Hakkında

Dünyanın önde gelen ikonik giyim ve aksesuar markası Gap, 1969’da San Francisco’da kurulmuştur. İlk uluslararası mağazasını 1987’de Londra’da açan Gap, online alışveriş siteleri ile birlikte dünya çapında 2.000’e yakın fiziksel mağazası ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Türkiye’de mağazası, gap.com.tr online alışveriş sitesi ve mobil uygulaması ile denim, sweatshirt, tişört, pantolon gibi gardırobumuzun kilit parçaları için en iyi seçenek olmaya devam etmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren modern gardırobun kilit parçalarına yön veren marka, global çapta %80 oranında marka bilinirliliği ile birlikte GapKids, BabyGap, Gap Maternity, GapBody ve GapFit başta olmak üzere güçlü alt markalarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.







