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Ekonomi

BOTAŞ açıkladı: Doğal gazda haziran tarifesi sabit kaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloya göre doğal gazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

00:35 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi.

Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.

Konut tüketiminde 1000 metreküp doğal gaz 4 bin 80 lira

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifelerinin hesaplanması

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.



#BOTAŞ
#Doğal Gaz
#doğal gaz tarife tablosu
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