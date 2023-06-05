UBS Credit Suisse'i 12 Haziran'da tamamen devralacak

UBS tarafından yapılan açıklamada, Credit Suisse'in devralınmasının tamamlanmasının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) hisse kayıt beyanı koşullarına bağlı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "UBS, Credit Suisse’nin satın alınmasını 12 Haziran 2023 gibi erken bir tarihte tamamlamayı bekliyor. O tarihte, Credit Suisse Group AG, UBS Group AG ile birleştirilecek.” ifadesine yer verildi.

UBS, 2008'deki küresel finansal krizden beri en büyük banka alım anlaşmasının mayıs sonu veya haziran başında tamamlamayı hedefliyordu.

UBS’in, Credit Suisse’in tüm hisselerin devralınması kapsamında Credit Suisse hissedarları, sahip oldukları her 22,48 hisse için bir UBS hissesi alacak.

Mart ayında ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını açıklamıştı.







