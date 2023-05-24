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Ekonomi

Yapay zeka ilk ‘darbe’sini ekonomi sektörüne vurdu: 500 milyar dolarlık kayıp var

Yapay zekanın ortaya çıkardığı ilk 'felaket' ekonomi sektörüne darbe vurdu. Twitter’a Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’da yaşanan bir patlamanın fotoğrafı düştü. Kısa süre içerisinde hızla yayılan fotoğrafın oluşturduğu panik nedeniyle ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsasında yaşanan kayıp 500 milyar doları buldu. Fotoğrafın yapay zeka tarafından üretildiği ortaya çıktı.

08:58 . 24/05/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Hızla gelişen yapay zeka sektörü hakkında Elon Musk'tan Bill Gates'e kadar birçok kişi uyarıda bulunmuştu.


Gerçeği manipüle edip sahte bilgiler yayabileceğinden 'Terminatör' filmindeki gibi insanlığın sonunu getirebileceğine kadar birçok iddia ortaya atılmıştı.


Yapay zekanın ortaya çıkardığı ilk 'felaket' ekonomi sektörüne darbe vurdu.


30 puanlık düşüş

Posta'da yer alan habere göre; Önceki gün Twitter’a Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’da yaşanan bir patlamanın fotoğrafı düştü.


Fotoğraf kısa sürede yayılırken pek çok haber sitesi de olayı ‘son dakika’ olarak duyurdu. Yaşanan panik nedeniyle ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsası birkaç dakikada 30 puan düştü.

Yaşanan kayıp 500 milyar doları buldu. Ancak bir süre sonra fotoğrafın yapay zeka tarafından üretildiği ortaya çıktı.






#Yapay zeka
#Pentagon
#Amerikan Savunma Bakanlığı
#S&P 500 borsası
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