Yapay zeka ilk ‘darbe’sini ekonomi sektörüne vurdu: 500 milyar dolarlık kayıp var

Foto/arşiv
Hızla gelişen yapay zeka sektörü hakkında Elon Musk'tan Bill Gates'e kadar birçok kişi uyarıda bulunmuştu.
Gerçeği manipüle edip sahte bilgiler yayabileceğinden 'Terminatör' filmindeki gibi insanlığın sonunu getirebileceğine kadar birçok iddia ortaya atılmıştı.
Yapay zekanın ortaya çıkardığı ilk 'felaket' ekonomi sektörüne darbe vurdu.
Posta'da yer alan habere göre; Önceki gün Twitter’a Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’da yaşanan bir patlamanın fotoğrafı düştü.
Yaşanan kayıp 500 milyar doları buldu. Ancak bir süre sonra fotoğrafın yapay zeka tarafından üretildiği ortaya çıktı.