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Ekonomi

ABD'li bankalara sermaye şartı geliyor: Yüzde 20 artırılacak

ABD'de bankacılık krizinde küçük ölçekli yerel bankalarda yaşanan krizin etkileri hafızalardaki yerini korurken, ABD'li büyük bankaların sermaye yükümlülüklerine yüzde 20 oranında bir artış yapılması planlanıyor.

10:53 . 5/06/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD'li düzenleyici kurumlar, bu yıl orta ölçekli bankaların iflas etmesinin ardından sistemin direncini artırmak üzere büyük ölçekli bankaları finansal dayanaklarını artırmak zorunda bırakmaya hazırlanıyor.


Wall Street Journal'da yer alan ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan habere göre, düzenleyici kurumların bu ay tasarı haline getirmeyi planladığı değişiklikler ile büyük ölçekli bankalarda toplam sermaye gereksinimlerinin ortalama olarak yüzde 20 artırılması değerlendiriliyor.


ABD'de daha önce Fed tarafından bankaların daha sıkı denetleneceğine ilişkin açıklamalar da gelmişti.

Fed üst düzey düzenleyici yetkilisi Mayıs ayının ortasında Kongre'de yaptığı konuşmada, Fed'in bu yaz bankalar için sermaye kurallarını sıkılaştırma planını açıklayacağını ve denetçilerin son zamanlarda yaşanan banka iflaslarının ardından bankaların daha agresif bir şekilde denetlenmesini sağlayacağını söylemişti.


Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, kurumun 100 milyar doları aşan varlığa sahip daha büyük bölgesel bankalar için kural değişikliklerini "dikkatlice değerlendirdiğini" belirtmişti.

Fed'in sermaye ve likidite kurallarını elden geçirme planını bu yaz döneminde ortaya koymayı beklediğini ve bunun bankacılık düzenleyicileri için iddialı bir kuralların yeniden yazılma sürecini başlatacağını ifade etmişti.




#ABD
#Banka
#Sermaye şartı
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