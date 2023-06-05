ABD'li bankalara sermaye şartı geliyor: Yüzde 20 artırılacak

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ABD'li düzenleyici kurumlar, bu yıl orta ölçekli bankaların iflas etmesinin ardından sistemin direncini artırmak üzere büyük ölçekli bankaları finansal dayanaklarını artırmak zorunda bırakmaya hazırlanıyor.
Wall Street Journal'da yer alan ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan habere göre, düzenleyici kurumların bu ay tasarı haline getirmeyi planladığı değişiklikler ile büyük ölçekli bankalarda toplam sermaye gereksinimlerinin ortalama olarak yüzde 20 artırılması değerlendiriliyor.
Fed üst düzey düzenleyici yetkilisi Mayıs ayının ortasında Kongre'de yaptığı konuşmada, Fed'in bu yaz bankalar için sermaye kurallarını sıkılaştırma planını açıklayacağını ve denetçilerin son zamanlarda yaşanan banka iflaslarının ardından bankaların daha agresif bir şekilde denetlenmesini sağlayacağını söylemişti.
Fed'in sermaye ve likidite kurallarını elden geçirme planını bu yaz döneminde ortaya koymayı beklediğini ve bunun bankacılık düzenleyicileri için iddialı bir kuralların yeniden yazılma sürecini başlatacağını ifade etmişti.